Rodrigo Lombardi surge sem camisa e agita a web: 'Are baba!'

Rodrigo Lombardi, de 43 anos, decidiu agitar a web nesta quinta (21) ao surgir em um balanço sem camisa. O bonitão fez um boomerang e fez post no Instagram que deixou os internautas agitados com o corpão do galã.
"Às vezes, um balanço e uma brisa no rosto me fazem pensar em coisas simples e maravilhosas que a vida nos dá. Pense positivo. Olhe para suas conquistas. Ore. Agradeça. Se você tem mais do que precisa, doe. Doe sempre. Uma doação nunca é pequena. Já doei hoje. E estou muito feliz e a felicidade é contagiosa! Espero contagiar alguém. Obrigado, Senhor!", escreveu ele no post, que em seguida recebeu dezenas de elogios.
"Are baba!", brincou um fã. Outra opinou: "É muito lindo, né?". Um seguidor ainda brincou: "Ai, gatilho!".