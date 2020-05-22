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Corpão!

Rodrigo Lombardi surge sem camisa e agita a web: 'Are baba!'

Ator apareceu exibindo o corpão em boomerang feito no seu Instagram; fãs se surpreenderam com a boa forma e rasgaram elogios para o galã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:49

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:49

O ator Rodrigo Lombardi
O ator Rodrigo Lombardi Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigolombardi
Rodrigo Lombardi, de 43 anos, decidiu agitar a web nesta quinta (21) ao surgir em um balanço sem camisa. O bonitão fez um boomerang e fez post no Instagram que deixou os internautas agitados com o corpão do galã. 
"Às vezes, um balanço e uma brisa no rosto me fazem pensar em coisas simples e maravilhosas que a vida nos dá. Pense positivo. Olhe para suas conquistas. Ore. Agradeça. Se você tem mais do que precisa, doe. Doe sempre. Uma doação nunca é pequena. Já doei hoje. E estou muito feliz e a felicidade é contagiosa! Espero contagiar alguém. Obrigado, Senhor!", escreveu ele no post, que em seguida recebeu dezenas de elogios. 

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"Are baba!", brincou um fã. Outra opinou: "É muito lindo, né?". Um seguidor ainda brincou: "Ai, gatilho!". 

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