Rodrigo Lombardi surge sem camisa e agita a web: 'Are baba!'

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As vezes, um balanço e uma brisa no rosto me fazem pensar em coisas simples e maravilhosas que a vida nos dá. Pense positivo. Olhe para suas conquistas. Ore. Agradeça. Se você tem mais do que precisa, doe. Doe sempre. Uma doação nunca é pequena. Já doei hoje. E to muito feliz e felicidade é contagiosa! Espero contagiar alguém. Obrigado Senhor!