Roberto Carlos e Ney Matogrosso são vacinados contra Covid-19 no Rio de Janeiro

O cantor Ney Matogrosso, de 79 anos, compartilhou no Instagram o momento que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1). Usando máscara, o cantor aparece em uma foto e um vídeo tomando a vacina em um posto no Rio de Janeiro.

Ney Matogrosso é vacinado contra Covid-19 no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @neymatogrosso

No vídeo, publicado nos storys, Ney Matogrosso conversa com a enfermeira perguntando quanto iria receber do imunizante e, simpático, confirma que vai fazer a tradicional foto tomando a vacina como todos os famosos. "Hoje recebi a primeira dose da vacina Oxford Astrazenica, muito bem atendido, como todos que estavam lá", escreveu nas redes sociais.

"Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante", afirmou ele na legenda da um vídeo publicado nas redes sociais em que mostra o momento em que recebeu a vacina. "Vacina sim!”

Outro vacinado na segunda-feira (1) foi o cantor capixaba Roberto Carlos, de 79 anos. Ele chegou a um posto de saúde, na zona sul do Rio de Janeiro, dirigindo. O artista fez questão de postar um video em suas redes sociais.

Na sexta-feira (26), foi a vez do ator e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa, segundo publicação no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu sua primeira dose em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade.

No mesmo dia, o sambista Nelson Sargento, 96, também tomou sua segunda dose do imunizante. Entre os artistas já imunizados no Brasil ainda estão as atrizes Solange Couto, 64, e a Zezé Motta, 76, ambas no asilo Retiro dos Artistas.