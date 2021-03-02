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Roberto Carlos e Ney Matogrosso são vacinados contra Covid-19 no Rio de Janeiro

Ney chegou a dizer, em suas redes sociais, que foi 'muito bem atendido'. O cantor capixaba, por sua vez, recebeu o imunizante sem sair do carro

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:44
O cantor Ney Matogrosso, de 79 anos, compartilhou no Instagram o momento que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1). Usando máscara, o cantor aparece em uma foto e um vídeo tomando a vacina em um posto no Rio de Janeiro.
Ney Matogrosso é vacinado contra Covid-19 no Rio de Janeiro
Ney Matogrosso é vacinado contra Covid-19 no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @neymatogrosso
No vídeo, publicado nos storys, Ney Matogrosso conversa com a enfermeira perguntando quanto iria receber do imunizante e, simpático, confirma que vai fazer a tradicional foto tomando a vacina como todos os famosos. "Hoje recebi a primeira dose da vacina Oxford Astrazenica, muito bem atendido, como todos que estavam lá", escreveu nas redes sociais.
"Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante", afirmou ele na legenda da um vídeo publicado nas redes sociais em que mostra o momento em que recebeu a vacina. "Vacina sim!”
Outro vacinado na segunda-feira (1) foi o cantor capixaba Roberto Carlos, de 79 anos. Ele chegou a um posto de saúde, na zona sul do Rio de Janeiro, dirigindo. O artista fez questão de postar um video em suas redes sociais.
Na sexta-feira (26), foi a vez do ator e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa, segundo publicação no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", recebeu sua primeira dose em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade.

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No mesmo dia, o sambista Nelson Sargento, 96, também tomou sua segunda dose do imunizante. Entre os artistas já imunizados no Brasil ainda estão as atrizes Solange Couto, 64, e a Zezé Motta, 76, ambas no asilo Retiro dos Artistas.
Algumas pessoas chegaram a criticar a vacinação delas, mas, pelos critérios do Rio de Janeiro, a primeira fase incluía profissionais de saúde e idosos de alguns asilos.

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