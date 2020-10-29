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Beleza

Reynaldo Gianecchini abandona visual grisalho que havia assumido na quarentena

'Cabelim novo', escreveu o ator nas redes sociais após compartilhar resultado com seguidores

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:09
O ator Reynaldo Gianecchini, que decidiu abandonar o cabelo grisalho que adotou na quarentena
O ator Reynaldo Gianecchini, que decidiu abandonar o cabelo grisalho que adotou na quarentena Crédito: Instagram/@reynaldogianecchini
Depois de alguns meses em isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Reynaldo Gianecchini decidiu deixar os cabelos brancos crescerem e assumiu um look grisalho.
O novo visual chamou atenção dos fãs nas redes sociais e de amigos como a apresentadora do Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga, e a humorista Tatá Werneck, que chegou a lembrar de uma edição do Lady Night em que deu um selinho no ator: "Já peguei", brincou na época.
Nesta terça-feira, 27, porém, Gianecchini compartilhou com os internautas o resultado de uma nova mudança capilar. O ator decidiu voltar a colorir as mechas. A mãe fez o corte e a irmã cuidou da tintura.
"Cabelim novo (mas a cara de quarentena permanece). Agradecimento a minha equipe caseira: mãe no corte, irmão na coloração", escreveu o ator na legenda da foto.

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