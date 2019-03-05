Repórter da Globo pede demissão durante plantão de carnaval

Crédito: Reprodução/Instagram @amrazeredo

Acabou o vínculo de André Azeredo com a Globo. Segundo informações da revista Contigo!, o jornalista pediu demissão no meio do plantão de carnaval para assumir um programa na concorrente Record.

Ele teria arrumado o emprego novo e avisou à emissora que iria sair depois que estava com tudo acertado, de acordo com informações do site Notícias da TV.

Na Record, ele vai apresentar o programa SP no Ar, que vai das 7h às 8h55 diariamente, para concorrer com o global Bom Dia São Paulo.