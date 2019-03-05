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Vai para concorrente

Repórter da Globo pede demissão durante plantão de carnaval

André Azeredo deixa a Globo para assumir programa na Record

Publicado em 

05 mar 2019 às 11:14

Publicado em 05 de Março de 2019 às 11:14

Crédito: Reprodução/Instagram @amrazeredo
Acabou o vínculo de André Azeredo com a Globo. Segundo informações da revista Contigo!, o jornalista pediu demissão no meio do plantão de carnaval para assumir um programa na concorrente Record. 
Ele teria arrumado o emprego novo e avisou à emissora que iria sair depois que estava com tudo acertado, de acordo com informações do site Notícias da TV. 
Na Record, ele vai apresentar o programa SP no Ar, que vai das 7h às 8h55 diariamente, para concorrer com o global Bom Dia São Paulo. 
Desde 2015 na Globo, André era cotado para substituir Rodrigo Bocardi nos telejornais da manhã. 

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