Renato Aragão é vacinado contra Covid-19 no Rio de Janeiro

Renato Aragão teve o contrato com a Globo encerrado em junho do ano passado, após 44 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator e comediante Renato Aragão, 86, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em um posto drive-thru na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11). Embaixador da Unicef no Brasil, ele vestia uma camiseta da entidade quando foi imunizado dentro do carro.

Renato Aragão teve o contrato com a Globo encerrado em junho do ano passado, após 44 anos. Ele perdeu o salário mensal que recebia desde 1976, quando a Globo tirou da TV Tupi o quarteto Os Trapalhões.

O humorista estava sem programa permanente na grade desde 2012, mas fazia produções especiais e participava anualmente do Criança Esperança. Agora, o contrato dele pode ser acordado e pago por obra certa, como foi combinado com outros profissionais dispensados pela emissora, todos após longa relação trabalhista.

Após ter seu contrato encerrado com a TV Globo, o humorista revelou em julho do ano passado que gostaria de participar do programa "A Praça É Nossa" (SBT).

A revelação aconteceu após um seguidor de Aragão, no Instagram Stories, perguntar ao artista se ele participaria do humorístico. "Claro. E ao lado do Carlos Alberto, que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver", respondeu o ator, marcando o perfil de Carlos Alberto de Nóbrega, 84, na rede social.

Renato Aragão se junta a um grupo de famosos com idade avançada que já receberam a imunização. Entre eles, está Silvio Santos, 90, que foi vacinado nesta quarta-feira (10) contra a Covid-19. A informação foi divulgada por Rebeca Abravanel, uma das filhas dele, nas redes sociais.

"Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", escreveu ela na legenda da foto, que mostra o apresentador junto a enfermeiras em um posto de vacinação.

A publicação recebeu diversos comentários, inclusive de familiares. "Graças a Deus", disse Silvia Abravanel, outra das filhas. O jogador Alexandre Pato, marido de Rebeca, escreveu: "Que demais!!!".

Na terça-feira (9), foi a vez de Stenio Garcia tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro. O momento foi registrado em vídeo por sua mulher, Marilene Saad, e compartilhado nos stories do Instagram.

No mesmo dia, o ator Ary Fontoura, 88, tomou a dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.

Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: "Vacina sim". A mesma frase escrita na camiseta que usava.

"O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz", escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.

Antes de Fontoura, outros artistas também se imunizaram, defenderam a vacina e a ciência. No sábado (6), a atriz Laura Cardoso, 93, apareceu em uma foto que viralizou na web exibindo a carteirinha após ser imunizada no Rio de Janeiro. A artista disse que estava aliviada e que pretendia seguir orientações de autoridades médicas para continuar saudável.

"Voltar para casa, continuar a vida mais segura -apesar de ser a primeira dose- e continuar com os cuidados que o pessoal da saúde pede", disse Cardoso ao Gshow. Após receber a primeira dose da vacina, a atriz fez um apelo para que as pessoas se cuidem nesse momento. "Pelo amor de Deus, sigam as recomendações médicas. Tomem a vacina!"

Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte, 90, foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo. Ele aproveitou a vacinação em sistema de drive-thru e postou o registro em seu Instagram com belo texto.

"Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu!", disse, brindando à esperança.

No mesmo dia, a cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segurando a bandeira do Brasil.

"Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação", escreveu a cantora, em seu perfil no Instagram.