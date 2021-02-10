Stenio Garcia é vacinado contra Covid-19 no Rio de Janeiro

O ator Stênio Garcia recebe a vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Stenio Garcia, 88, foi mais um artista que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (9). O momento foi registrado em vídeo por sua mulher, Marilene Saad, e compartilhado nos stories do Instagram.

O artista aparece usando uma máscara preta quando recebeu a vacina. A mulher de Stenio disse que ele tomou a vacina Coronavac e brincou: "Você não virou jacaré amor". No vídeo, foram postadas mensagens, como "dose da esperança" e "gratidão".

Um dia antes de Stenio ser vacinado, Marilene postou nas redes sociais a foto de um amigo do casal, o médico dermatologista de celebridades Fábio Cuiabano, que morreu vítima da Covid-19. Ela lamentou pelas inúmeras pessoas que morreram em decorrência da doença e pediu para todos usarem máscaras, higienizarem as mãos e evitarem aglomeração.

"Ninguem aguenta mais perder, ninguem aguenta mais ver tantas mortes ao redor e infelizmente e essa energia que esta pairando no mundo e so nos junto à ciencia e a fé de cada um que podemos mudar o rumo dessa historia terrivel", escreveu.

Outros famosos foram imunizados No mesmo dia, o ator Ary Fontoura, 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.

Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: "Vacina sim". A mesma frase escrita na camiseta que usava.

"O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz", escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.

Antes de Fontoura, outros artistas também se imunizaram, defenderam a vacina e a ciência. No sábado (6), a atriz Laura Cardoso, 93, apareceu em uma foto que viralizou na web exibindo a carteirinha após ser imunizada no Rio de Janeiro. A artista disse que estava aliviada e que pretendia seguir orientações de autoridades médicas para continuar saudável.

"Voltar para casa, continuar a vida mais segura -apesar de ser a primeira dose- e continuar com os cuidados que o pessoal da saúde pede", disse Cardoso ao Gshow. Após receber a primeira dose da vacina, a atriz fez um apelo para que as pessoas se cuidem nesse momento. "Pelo amor de Deus, sigam as recomendações médicas. Tomem a vacina!"

Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte, 90, foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo. Ele ator aproveitou a vacinação em sistema de drive-thru e postou o registro em seu Instagram com belo texto.

"Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu!", disse, brindando à esperança.

No mesmo dia, a cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segurando a bandeira do Brasil.

"Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação", escreveu a cantora, em seu perfil no Instagram.