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Rei da comédia

Renato Aragão é dispensado pela Globo e diz já ter novas propostas

Sucesso nas redes sociais, humorista foi a nova baixa da emissora carioca

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 13:48
O humorista Renato Aragão, de 85 anos, é a mais nova baixa na lista de contratados fixos da Rede Globo. Ele mesmo falou de sua saída da emissora após 44 anos, nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (30), e afirmou já estar com "novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar".
Renato Aragão deixou a Rede Globo após 44 anos de parceria
Renato Aragão deixou a Rede Globo após 44 anos de parceria Crédito: Reprodução/Instagram
"São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais."

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Renato Aragão já vem se destacando nas redes sociais há algum tempo, mostrando seu dia a dia e até dançando, seja ao lado da mulher, Lílian, ou da filha, Lívian. Ele já acumula 3,5 milhões de seguidores no Instagram e comemorou nesta segunda (29) o primeiro milhão no TikTok.

MUDANÇAS

Em seu Instagram, ele afirmou nesta terça-feira que tem em sua vida pessoal e profissional fluidez e equilíbrio. "Vou aonde meu público espera que eu esteja e, melhor ainda, aonde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase!"
Ver essa foto no Instagram

Sa?o 44 anos de estrada e me vejo diante ha? uma mudanc?a! Sa?o novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante há esses novos tempos e poli?ticas internas de contratac?a?o, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais. Tenho em minha vida pessoal e profissional a fluidez e o equili?brio, vou onde meu pu?blico espera que eu esteja e melhor ainda, onde na?o esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreende?-los, e na?o sera? diferente nessa nova fase! Ja? estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que esta?o prestes a iniciar.

Uma publicação compartilhada por Renato Araga?o (@renatoaragao) em

Em abril, o humorista já tinha falado que estava "tudo quase pronto com a Globo Filmes pra fazer o novo longa do Didi". Segundo ele, no entanto, a pandemia do novo coronavírus fez com que o projeto fosse adiado. "Vai ficar pra daqui a pouco", afirmou na ocasião.
O Grupo Globo tem trabalhando com um novo modelo de gestão de negócios desde o final de 2018, o que inclui a reformulação e o enxugamento do quadro de profissionais. O casting de artistas começou a ser atingido nos últimos meses e já levou à dispensa de Vera Fischer, Miguel Falabella e José de Abreu, entre outras baixas.

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