Record se pronuncia sobre novo apresentador de 'A Fazenda'

Celso Zucatelli, que está sem posto na Record TV, já foi apresentador da primeira edição de 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação

A informação de que Celso Zucatelli seria o próximo apresentador de A Fazenda foi entregue por Regina Volpato, apresentadora da Gazeta, nesta terça-feira, 16. Depois da saída de Marcos Mion, começou a especulação de quem ocuparia seu lugar.

A Record TV se pronunciou dizendo que o posto ainda está vago. A assessoria da emissora afirmou ao Estadão que Zucatelli não comandará o reality rural e o nome do próximo apresentador não foi definido.

No programa Mulheres, foi citado o nome de Otaviano Costa como candidato à vaga, quando Regina questionou: "E o Zucatelli, não emplacou?". A apresentadora ficou sem graça e disse: "Eu e minha boca grande. Eu achei que tava todo mundo já sabendo Não tô falando que ele vai ser, só que é uma possibilidade, bem interessante", remendou.

Em 2009, Celso foi chamado para cobrir Britto Jr. como apresentador da primeira temporada de A Fazenda. O sucesso no reality rendeu a contratação no Hoje em Dia.