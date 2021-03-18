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Reality show

Record se pronuncia sobre novo apresentador de 'A Fazenda'

Com a saída de Marcos Mion, a 13ª edição do reality deve estrear em setembro com novo apresentador

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:32
Celso Zucatelli, que está sem posto na Record TV, já foi apresentador da primeira edição de 'A Fazenda'
Celso Zucatelli, que está sem posto na Record TV, já foi apresentador da primeira edição de 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação
A informação de que Celso Zucatelli seria o próximo apresentador de A Fazenda foi entregue por Regina Volpato, apresentadora da Gazeta, nesta terça-feira, 16. Depois da saída de Marcos Mion, começou a especulação de quem ocuparia seu lugar.
A Record TV se pronunciou dizendo que o posto ainda está vago. A assessoria da emissora afirmou ao Estadão que Zucatelli não comandará o reality rural e o nome do próximo apresentador não foi definido.
No programa Mulheres, foi citado o nome de Otaviano Costa como candidato à vaga, quando Regina questionou: "E o Zucatelli, não emplacou?". A apresentadora ficou sem graça e disse: "Eu e minha boca grande. Eu achei que tava todo mundo já sabendo Não tô falando que ele vai ser, só que é uma possibilidade, bem interessante", remendou.

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Em 2009, Celso foi chamado para cobrir Britto Jr. como apresentador da primeira temporada de A Fazenda. O sucesso no reality rendeu a contratação no Hoje em Dia.
O jornalista também esteve nas bancadas do Jornal da Record, Fala Brasil e Balanço Geral Manhã, mas na reforma feita na Record TV recentemente, ele ficou sem posto.

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