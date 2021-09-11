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Diferentão

Rapper implanta correntes de ouro no couro cabeludo

Dan Sur, de 23 anos, implantou ganchos de forma cirúrgica na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2021 às 12:14

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 12:14

O rapper mexicano Dan Sur, de 23 anos, virou notícia ao fazer implantes de ouro na cabeça
O rapper mexicano Dan Sur, de 23 anos, virou notícia ao fazer implantes de ouro na cabeça Crédito: Instagram/@dansurig
O rapper Dan Sur, de 23 anos, virou notícia no mundo nesta sexta-feira (10). O mexicano é a primeira pessoa a implantar um "cabelo de ouro". "Este é o meu cabelo. Cabelos dourados. O primeiro rapper a ter cabelo dourado implantado na história da humanidade", publicou ele no TikTok.
De acordo com Dan, foram implantados ganchos, de forma cirúrgica, diretamente no couro cabeludo. A partir deles, são penduradas correntes de ouro.
"A verdade é que eu queria fazer algo diferente porque vejo que todo mundo pinta o cabelo. Espero que nem todos me copiem agora”, disse o rapper no vídeo, afirmando que a cirurgia foi feita em abril.
Segundo o site New York Post, Dan se inspirou em Lil Uzi Vert, 26, que gastou US$ 24 milhões, cerca de R$ 124 milhões, em um diamante rosa "natural" implantado na testa. Para piorar, Lil disse ao TMZ que acabaram arrancando a pedra durante show no festival de música Rolling Loud, em julho.

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