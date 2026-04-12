Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

A semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de maturidade para enfrentar imprevistos sem impulsividade Crédito: Imagem: banu sevim | Shutterstock

Segundo as cartas do tarot, será uma semana de desafios moderados, transformações internas e oportunidades de crescimento para todos os signos. Haverá uma tendência de lidar com testes de paciência, decisões importantes e mudanças inesperadas, mas também surgirão momentos de leveza, conexão emocional e renovação da esperança. O ciclo pedirá equilíbrio entre razão e emoção, além de maturidade para enfrentar imprevistos sem impulsividade.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – 5 de Paus

Para o ariano, será uma semana movimentada, cheia de pequenas disputas e desafios Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Conforme a carta “5 de Paus”, será uma semana movimentada, cheia de pequenas disputas e desafios. Nada será grave, mas testará sua paciência . Em vez de sair confrontando todo mundo, escolha suas batalhas. Nem tudo merece sua energia.

Touro – O Imperador

Para o taurino, esta semana pedirá firmeza nas decisões Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Conforme a carta “O Imperador”, será preciso postura, controle e liderança. Esta semana pedirá firmeza nas decisões. Será sobre assumir o comando da sua vida e parar de esperar que os outros façam por você. Estrutura será poder.

Gêmeos – 3 de Copas

Para o geminiano, será uma semana perfeita para socializar Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Haverá alegria, encontros e boas companhias, revela a carta “3 de Copas”. Será uma semana perfeita para socializar, rir e se conectar com quem te faz bem . Poderá haver comemoração, convite ou reencontro agradável. Aproveite, pois você funciona melhor quando está leve.

Câncer – 4 de Copas

O canceriano deverá ter cuidado para não ignorar oportunidades que estarão bem à sua frente Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

A carta “4 de Copas” alerta que um certo desânimo poderá surgir, trazendo aquela sensação de que “nada está bom”. No entanto, será importante ter cuidado para não ignorar oportunidades que estarão bem à sua frente. Nem tudo virá da forma como você idealizou.

Leão – A Força

Nesta semana, o leonino vencerá na calma, e não no impulso Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Você precisará exercer controle emocional, autocuidado e reconhecer seu poder interno , alerta a carta “A Força”. Esta semana não será sobre gritar mais alto, mas sobre dominar suas emoções. Você vencerá na calma, e não no impulso.

Virgem – 7 de Ouros

Nesta semana, o virginiano deverá ter mais paciência Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Será necessário ter paciência, mostra a carta “7 de Ouros”. Você já plantou, e será o momento de esperar e confiar. Evite ficar “cavando a terra” para ver se a semente cresceu. Os resultados virão, apenas não no seu tempo ansioso.

Libra – A Estrela

Para o libriano, será uma semana de se reconectar com algo mais leve dentro de si Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Haverá esperança renovada, leveza e cura , revela a carta “A Estrela”. Será uma semana de se reconectar com algo mais leve dentro de você. Após um período mais pesado, o universo te dará um respiro. Aproveite essa paz.

Escorpião – Rei de Espadas

Para o escorpiano, cortes poderão ser necessários, mas serão libertadores Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Será um período de clareza, estratégia e decisões mais racionais, ressalta a carta “Rei de Espadas”. Você precisará usar mais a cabeça do que o coração. Cortes poderão ser necessários, mas serão libertadores. Será um momento de agir sem drama, apenas com verdade.

Sagitário – 9 de Paus

A semana do sagitariano pedirá mais resistência Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Você poderá se sentir cansado(a), mas ainda permanecerá de pé. A semana pedirá resistência , conforme a carta “9 de Paus”. Você passou por muita coisa, portanto não será hora de desistir. Falta pouco, aguente mais um pouco.

Capricórnio – Ás de Ouros

Novas oportunidades financeiras ou materiais surgirão ao capricorniano Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Novas oportunidades financeiras ou materiais surgirão, revela a carta “Ás de Ouros”. Poderá ser um começo promissor. Será importante ficar atento(a), pois essa chance poderá parecer pequena, mas terá grande potencial de crescimento.

Aquário – A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer para o aquariano Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão acontecer, alerta a carta “A Torre”. Algo poderá sair do controle, mas será libertador . Às vezes, o que desmorona é exatamente o que estava te prendendo. Confie, mesmo diante do caos.

Peixes – Pajem de Copas

O pisciano deverá deixar fluir, sem criar expectativas excessivas Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Haverá sensibilidade, novidades emocionais e possíveis mensagens, mostra a carta “Pajem de Copas”. Poderá surgir alguém interessante ou uma nova fase mais leve no amor. Será importante deixar fluir, sem criar expectativas excessivas.

Victor Valentim

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