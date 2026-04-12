Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)

Área do ES com risco de chuva neste domingo Crédito: Reprodução/Inmet

Sob forte chuva desde sábado (11), o Espírito Santo deve permanecer com tempo nublado e chuvoso neste domingo (12). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 49 municípios das regiões Norte, Noroeste e Metropolitana, válido até as 23h59.

De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem ir de 40 a 60 km/h. Ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a atuação de um sistema frontal no oceano contribui para manter a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo, com previsão de chuvas de intensidade moderada a forte. Há possibilidade de tempestades com raios, queda pontual de granizo e ventos intensos, o que pode gerar transtornos como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Confira os municípios com alerta de chuva