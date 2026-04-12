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Previsão do tempo

Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)

Inmet emitiu alerta de chuvas intensas válido até as 23h59 para as regiões Norte, Noroeste e Metropolitana no Espírito Santo

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2026 às 10:23
Área do ES com risco de chuva neste domingo
Área do ES com risco de chuva neste domingo Crédito: Reprodução/Inmet
Sob forte chuva desde sábado (11), o Espírito Santo deve permanecer com tempo nublado e chuvoso neste domingo (12). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 49 municípios das regiões Norte, Noroeste e Metropolitana, válido até as 23h59.
De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem ir de 40 a 60 km/h. Ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Segundo a Defesa Civil Estadual, a atuação de um sistema frontal no oceano contribui para manter a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo, com previsão de chuvas de intensidade moderada a forte. Há possibilidade de tempestades com raios, queda pontual de granizo e ventos intensos, o que pode gerar transtornos como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Confira os municípios com alerta de chuva

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Jaguaré
  22. João Neiva
  23. Laranja da Terra
  24. Linhares
  25. Mantenópolis
  26. Marechal Floriano
  27. Marilândia
  28. Montanha
  29. Mucurici
  30. Nova Venécia
  31. Pancas
  32. Pedro Canário
  33. Pinheiros
  34. Ponto Belo
  35. Rio Bananal
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Viana
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Vila Velha
  49. Vitória

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