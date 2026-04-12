Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)

Sob forte chuva desde sábado (11), o Espírito Santo deve permanecer com tempo nublado e chuvoso neste domingo (12). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 49 municípios das regiões Norte, Noroeste e Metropolitana, válido até as 23h59.
De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem ir de 40 a 60 km/h. Ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Segundo a Defesa Civil Estadual, a atuação de um sistema frontal no oceano contribui para manter a instabilidade atmosférica elevada no Espírito Santo, com previsão de chuvas de intensidade moderada a forte. Há possibilidade de tempestades com raios, queda pontual de granizo e ventos intensos, o que pode gerar transtornos como alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Confira os municípios com alerta de chuva
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória