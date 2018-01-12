Youtuber choca com relato sobre implante no bumbum

Youtube choca internautas com desabafo após implante nos glúteos dar errado Crédito: Reprodução | Instagram

A youtuber cearense Camilla Uckers, de 25 anos, chocou os internautas ao desabafar no Instagram que sofreu sérias complicações com as próteses de silicone que colocou nos glúteos. Após realizar duas cirurgias plásticas no final do ano passado, sendo uma no nariz, ela afirma que os implantes que colocou no bumbum afetaram o seu nervo ciático e causaram uma infecção generalizada, deixando a impossibilitada de andar.

"Eu estava no Rio de Janeiro quando começou a sair pus da minha bunda e o médico falou que ou eu tirava a prótese ou morreria", contou na madrugada desta sexta-feira (12) no Stories, do Instagram. Camila fez a cirurgia de implante de silicone no bumbum com um médico de Fortaleza, no dia 12 de dezembro. Na ocasião, ela também operou o nariz.

Camilla mostra resultado da cirurgia após o implante Crédito: Reprodução

A Youtuber narra que, ao voltar para Fortaleza nesta quinta-feira, uma ambulância a esperava no aeroporto e a encaminhou direto para um hospital. Internada, ela precisou tirar a prótese para se recuperar. "O médico disse que eu posso colocar de novo se eu quiser, mas eu não quero mais", explicou.

Camilla ainda acrescentou que fará acompanhamento psicológico: "Estou com problemas de aceitação do meu corpo, de como minha bunda antiga é. Eu estou tentando me recuperar, me reerguer. É muito difícil passar por isso", desabafou.

'Só quero voltar a andar'

Por conta da inflamação no nervo ciático, Camila não consegue andar direito e conta que sente muitas dores na perna e no pé. "Se algum neurocirurgião puder me ajudar, eu preciso voltar a andar", concluiu.

Em sua conta do Instagram, Camilla postou fotos dos hematomas e do momento em que foi internada. "Que sirva de lição para vocês se aceitarem como são".

A reportagem, ela informou que não pretende responsabilizar o médico que a operou. "Não gosto dessas coisas de processo. Só quero voltar a andar. Preciso recuperar o movimento do pé por conta do nervo ciático que foi inflamado na cirurgia. Talvez eu precise até fazer cirurgia no pé", disse.