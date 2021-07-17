Rapper Biz Markie, do sucesso 'Just a Friend', morre nos EUA aos 57 anos

O rapper Biz Markie, famoso pelo sucesso "Just a Friend", morreu na noite desta sexta-feira (16) em um hospital de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele estava com 57 anos e lutava contra uma série de complicações da diabetes, segundo o site TMZ.

Um porta-voz da família do músico agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que "Biz criou um legado de arte que será para sempre celebrado por seus colegas da indústria e seus amados fãs, cujas vidas ele tocou através da música, ao longo de mais de 35 anos."

Biz Markie morreu na noite de sexta-feira (16) Crédito: Reprodução/ Instagram @officialbizmarkie

"A família e amigos próximos sentirão falta de sua personalidade vibrante, piadas constantes e brincadeiras frequentes", finalizou o comunicado.

Biz Markie estava internado fazia alguns meses, segundo o TMZ. Durante esse tempo, chegou a circular boatos de que o músico estaria em coma, mas a informação nunca foi confirmada pela família ou pela equipe que o tratava.