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Luto na música

Rapper Biz Markie, do sucesso 'Just a Friend', morre nos EUA aos 57 anos

Músico estava internado há meses devido a complicações da diabetes

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 11:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2021 às 11:47
O rapper Biz Markie, famoso pelo sucesso "Just a Friend", morreu na noite desta sexta-feira (16) em um hospital de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele estava com 57 anos e lutava contra uma série de complicações da diabetes, segundo o site TMZ.
Um porta-voz da família do músico agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que "Biz criou um legado de arte que será para sempre celebrado por seus colegas da indústria e seus amados fãs, cujas vidas ele tocou através da música, ao longo de mais de 35 anos."
Biz Markie morreu na noite de sexta-feira (16)
Biz Markie morreu na noite de sexta-feira (16) Crédito: Reprodução/ Instagram @officialbizmarkie
"A família e amigos próximos sentirão falta de sua personalidade vibrante, piadas constantes e brincadeiras frequentes", finalizou o comunicado.
Biz Markie estava internado fazia alguns meses, segundo o TMZ. Durante esse tempo, chegou a circular boatos de que o músico estaria em coma, mas a informação nunca foi confirmada pela família ou pela equipe que o tratava.

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Apesar da carreira longa na música, o maior sucesso do músico foi "Just a Friend", lançado em 1989. No ano seguinte, a canção alcançou o nono lugar na Billboard 100 e garantiu um disco de platina ao rapper.

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