Rafinha Bastos deleta piada envolvendo Marcius Melhem no Twitter

O humorista Rafinha Bastos Crédito: Instagram/@rafinhabastos

O humorista Rafinha Bastos usou seu Twitter neste domingo, 25, para publicar piadas sobre a repercussão das recentes reportagens sobre as acusações de assédio sexual e moral contra Marcius Melhem. "É real esse papo de que a RedeTV contratou o Marcius Melhem para lançar o programa Rôla Total?", escreveu.

Posteriormente, o humorista deletou o comentário da rede social. Minutos depois, Rafinha Bastos fez outra piada, desta vez em referência à pandemia.

"É lindo ver o País vencendo um vírus que espalhou terror e tristeza por onde passou. Um vírus que foi piada por um bom tempo, mas acabou mostrando o seu poder de destruição. Adeus, Marcius Melhem. Que a RedeTV o tenha", publicou.

É lindo ver o país vencendo um vírus que espalhou terror e tristeza por onde passou. Um vírus que foi piada por um bom tempo, mas acabou mostrando o seu poder de destruição. Adeus, Marcius Melhiem. Que a Rede TV o tenha. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) October 25, 2020

Alguns seguidores chegaram a questionar o motivo de o tuíte ser apagado. "Achei essa segunda melhor", respondeu o humorista.

Achei essa 2ª melhor. Confesso. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) October 25, 2020