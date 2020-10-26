Rafinha Bastos deleta piada envolvendo Marcius Melhem no Twitter

O humorista Rafinha Bastos usou seu Twitter neste domingo, 25, para publicar piadas sobre a repercussão das recentes reportagens sobre as acusações de assédio sexual e moral contra Marcius Melhem. "É real esse papo de que a RedeTV contratou o Marcius Melhem para lançar o programa Rôla Total?", escreveu.
Posteriormente, o humorista deletou o comentário da rede social. Minutos depois, Rafinha Bastos fez outra piada, desta vez em referência à pandemia.
"É lindo ver o País vencendo um vírus que espalhou terror e tristeza por onde passou. Um vírus que foi piada por um bom tempo, mas acabou mostrando o seu poder de destruição. Adeus, Marcius Melhem. Que a RedeTV o tenha", publicou.
Alguns seguidores chegaram a questionar o motivo de o tuíte ser apagado. "Achei essa segunda melhor", respondeu o humorista.