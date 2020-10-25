Marcius Melhem se pronuncia sobre denúncias de assédio na Globo

O humorista Marcius Melhem teve contrato encerrado com a Globo Crédito: Globo/Estevam Avellar

Marcius Melhem publicou um pronunciamento sobre as acusações de assédio sexual e moral que recebeu no período em que trabalhava na Globo. As primeiras denúncias surgiram no fim de 2019, e foram negadas por ele.

Em março de 2020, ele se afastou do comando do humor da emissora, e também de suas funções como roteirista e ator, alegando a necessidade de acompanhar tratamento de saúde de sua filha.

O período inicial de licença seria de quatro meses. Em vez de retornar, porém, Marcius Melhem teve seu contrato com a emissora encerrado após 17 anos.

As acusações de assédio não foram citadas no comunicado oficial, que destacou "novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas" e citou o artista como "importante contribuição para a renovação do humor" na emissora.

O pronunciamento do humorista foi feito em seu Twitter, após reportagem da Folha de S. Paulo, publicada no último sábado (24), que trouxe entrevista com a advogada Mayra Cotta, que assessora um grupo de artistas que endossam as acusações contra Marcius Melhem.

"Houve um comportamento recorrente, de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar, contra a vontade delas. De insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual, para mulheres que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas. De prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram. De ficar obcecado, perseguindo, mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente", afirmou ela à publicação.

Segundo Mayra, seriam seis vítimas de assédio sexual e outras vítimas de assédio moral por parte de Melhem.

COMEDIANTE DIZ ESTAR DISPOSTO A RECONHECER ERROS

O humorista usou a rede social para publicar um texto dando sua versão: "Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. 'Sou inocente'. 'Vou provar na Justiça'. Por isso, qualquer coisa que eu diga, pode soar falsa de cara".

"Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso."

Marcius Melhem afirma que busca "fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito".

"Mas, mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso", prossegue.

"Mas, diante de acusações tão graves, que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Coloco à disposição toda minha comunicação que tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos."

Melhem sugere que pessoas com quem trabalhou sejam ouvidas e negou que tenha "fugido" após as denúncias: "Tive que sair do país para um importante tratamento médico da minha filha e não acreditei quando essa viagem passou a ser divulgada como uma fuga".

"Jamais seria capaz de 'emparedar' alguém à força", rebateu, em referência ao comentário feito pela advogada de que praticaria violências como "agarrar, colocá-las contra a parede, tentar beijar à força".

Até hoje eu fiquei calado porque as acusações não apareceram aqui fora. No compliance da Globo, tudo foi apurado e investigado rigorosamente", continuou, afirmando que saiu pela "porta da frente" do canal.