Rafael Cardoso é processado por não pagar aluguel, diz colunista

Antes de se mudar para o Itanhangá, o ator Rafael Cardoso morava em um imóvel cujo proprietário está sem ver o dinheiro do aluguel até hoje.
Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator está devendo, além dos aluguéis dos últimos meses de 2018, também cotas condominiais e pintura interna do apartamento.
De acordo com o colunista, a cobrança da dívida - atualmente de R$ 9.412,61 - com correção e juros, já corre na Justiça.
SAIU DO APARTAMENTO
Rafael Cardoso, segundo consta, desocupou o imóvel no dia 5 de dezembro de 2018 e deixou aberto suas últimas obrigações como inquilino.
O processo está no início, de acordo com Leo Dias, e ainda em fase de intimação para o pagamento da dívida.