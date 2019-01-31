Rafael Cardoso é processado por não pagar aluguel, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelcardoso9

Antes de se mudar para o Itanhangá, o ator Rafael Cardoso morava em um imóvel cujo proprietário está sem ver o dinheiro do aluguel até hoje.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator está devendo, além dos aluguéis dos últimos meses de 2018, também cotas condominiais e pintura interna do apartamento.

De acordo com o colunista, a cobrança da dívida - atualmente de R$ 9.412,61 - com correção e juros, já corre na Justiça.

SAIU DO APARTAMENTO

Rafael Cardoso, segundo consta, desocupou o imóvel no dia 5 de dezembro de 2018 e deixou aberto suas últimas obrigações como inquilino.