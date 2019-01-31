Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gente como a gente

Rafael Cardoso é processado por não pagar aluguel, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, proprietário do imóvel precisou recorrer à Justiça para conseguir receber o dinheiro

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 11:52

Publicado em 

31 jan 2019 às 11:52
Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelcardoso9
Antes de se mudar para o Itanhangá, o ator Rafael Cardoso morava em um imóvel cujo proprietário está sem ver o dinheiro do aluguel até hoje. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator está devendo, além dos aluguéis dos últimos meses de 2018, também cotas condominiais e pintura interna do apartamento. 
De acordo com o colunista, a cobrança da dívida - atualmente de R$ 9.412,61 - com correção e juros, já corre na Justiça. 
SAIU DO APARTAMENTO
Rafael Cardoso, segundo consta, desocupou o imóvel no dia 5 de dezembro de 2018 e deixou aberto suas últimas obrigações como inquilino. 
O processo está no início, de acordo com Leo Dias, e ainda em fase de intimação para o pagamento da dívida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aluguel Rede Globo rafael cardoso Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados