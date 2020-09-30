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Televisão

Rachel Sheherazade comemora contrato com portal Metrópoles após demissão do SBT

Jornalista foi dispensada da emissora e em menos de 24 horas anunciou a novidade

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 13:47
achel Sheherazade nos bastidores do SBT, antes de apresentar o jornal SBT Brasil
Rachel Sheherazade nos bastidores do SBT, antes de apresentar o jornal SBT Brasil Crédito: Lourival Ribeiro /SBT
Rachel Sheherazade, 47, mal saiu do SBT e já está de emprego novo. A jornalista usou as redes sociais nesta noite de terça-feira (29) para anunciar que é a mais nova contratada do jornal Metrópoles.
"Vejam como são as coisas, ontem eu estava aqui na internet me despedindo do meu público cativo do SBT, encerrando um ciclo de trabalho, de 10 anos em uma emissora. E hoje, olha só, eu tenho uma outra notícia para vocês: é que a partir de agora eu sou a mais nova contratada do portal Metrópoles", disse a antiga ancora do telejornal SBT Brasil.
Sheherazade disse estar muito feliz por "começar um novo caminho da sua jornada profissional". Ela também afirmou que há algumas semanas chegou a visitar a sede do veículo em Brasília. "Naquela ocasião comecei a sonhar, a devagar, com a ideia de integrar o time de jornalistas deles", contou.
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Tenho o prazer de anunciar que eu sou a mais nova contratada do Portal @metropoles

Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade) em

Após a notícia, a jornalista publicou uma selfie em que aparece com uma taça de vinho e escreveu: "tin tin!", em forma de comemoração ao novo emprego. Internautas parabenizaram Sheherazade por sua nova etapa. "A serenidade no olhar que não precisou se inscrever em nenhum processo seletivo e não ficou nem 24h desempregada", escreveu um usuário do Instagram.
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Tin tin!

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Rachel Sheherazade revelou em um vídeo publicado nesta segunda-feira que foi dispensa pelo SBT através de um email. A jornalista teria contrato até o próximo dia 31 de outubro, mas sua última aparição acabou sendo na quinta-feira passada (24).
"Nosso contrato deveria seguir até 31 de outubro, mas o SBT me comunicou através de um email que a partir de hoje [segunda, dia 28] eu não precisaria voltar. A empresa dá por cumprido nosso trato", comentou ela.
Sheherazade foi a jornalista que por mais tempo esteve na bancada do SBT Brasil, que acaba de completar 15 anos.

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