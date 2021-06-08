R$ 500 de gasolina? Viih Tube surpreende ao abastecer carrão de luxo

A youtuber Viih Tube posa dentro de sua nova Porsche Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

Viih Tube chocou os seguidores ao mostrar um pouco da rotina que anda levando depois do BBB 21. Nesta segunda-feira (7), a loira surpreendeu ao mostrar o quanto pagou de gasolina para abastecer seu novo carrão de luxo.

Apesar de não ter levado o R$ 1,5 milhão do reality de Boninho, a youtuber deixou claro pelas redes sociais que dinheiro não é um problema para ela, que chegou ao top 5 do programa na Globo.