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"Perrengue chique"

R$ 500 de gasolina? Viih Tube surpreende ao abastecer carrão de luxo

Ex-BBB mostrou que dinheiro não é um problema, mesmo ela não tendo ganhado o BBB 21, e encheu o tanque de sua nova Porsche
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 09:05

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:05

A youtuber Viih Tube posa dentro de sua nova Porsche
A youtuber Viih Tube posa dentro de sua nova Porsche Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
Viih Tube chocou os seguidores ao mostrar um pouco da rotina que anda levando depois do BBB 21. Nesta segunda-feira (7), a loira surpreendeu ao mostrar o quanto pagou de gasolina para abastecer seu novo carrão de luxo. 
Apesar de não ter levado o R$ 1,5 milhão do reality de Boninho, a youtuber deixou claro pelas redes sociais que dinheiro não é um problema para ela, que chegou ao top 5 do programa na Globo. 

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Nos stories do Instagram, Viih mostrou que pagou R$ 500 para abastecer o possante. “Perrengue chique de ter uma Porshe e parar num posto para encher a gasolina”, brincou ela. 

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