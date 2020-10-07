R$ 3,3 milhões! Casa que morreu filha de Whitney Houston é colocada à venda

Imagem mostra parte da sala de imóvel em que morreu Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, nos Estados Unidos

A propriedade fica localizada na Georgia, nos Estados Unidos, em um condomínio fechado. Tem 241 metros quadrados e 3 quartos, 4 banheiros e uma suíte master com lareira e hidromassagem.

O condomínio ainda é equipado com área de clube, piscina para natação, quadra de tênis, parque, pista de caminhada para animais e trilhas privativas, segundo informações da Quem.