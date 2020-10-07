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241 metros quadrados

R$ 3,3 milhões! Casa que morreu filha de Whitney Houston é colocada à venda

Propriedade tem 3 quartos com uma suíte master, lareira, hidromassagem e fica dentro de um condomínio privativo da Georgia, nos Estados Unidos

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:18
Imagem mostra parte da sala de imóvel em que morreu Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, nos Estados Unidos
Imagem mostra parte da sala de imóvel em que morreu Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Zilow
A antiga casa em que Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, teve uma overdose e morreu foi colocada à venda por quase 600 mil dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 3,3 milhões. 
A propriedade fica localizada na Georgia, nos Estados Unidos, em um condomínio fechado. Tem 241 metros quadrados e 3 quartos, 4 banheiros e uma suíte master com lareira e hidromassagem. 

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O condomínio ainda é equipado com área de clube, piscina para natação, quadra de tênis, parque, pista de caminhada para animais e trilhas privativas, segundo informações da Quem. 

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