R$ 3,3 milhões! Casa que morreu filha de Whitney Houston é colocada à venda

A antiga casa em que Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, teve uma overdose e morreu foi colocada à venda por quase 600 mil dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 3,3 milhões.
A propriedade fica localizada na Georgia, nos Estados Unidos, em um condomínio fechado. Tem 241 metros quadrados e 3 quartos, 4 banheiros e uma suíte master com lareira e hidromassagem.
O condomínio ainda é equipado com área de clube, piscina para natação, quadra de tênis, parque, pista de caminhada para animais e trilhas privativas, segundo informações da Quem.