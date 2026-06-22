Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2026

Esta segunda-feira será um dia para reconhecer o que precisa ficar para trás Crédito: Imagem: etorres | Shutterstock

A segunda-feira trará uma energia de encerramentos, cura emocional e novas possibilidades. Algumas cartas do tarot mostram que situações demandarão revisões, enquanto outras revelam caminhos de renovação e fortalecimento. Será um dia para reconhecer o que precisa ficar para trás e abrir espaço para relações, projetos e escolhas mais alinhadas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

O ariano poderá encerrar um ciclo desgastante e encontrar mais leveza Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo cansativo e a necessidade de deixar para trás aquilo que já não contribui. No amor , uma situação desgastante possivelmente chegará ao fim ou pedirá uma mudança profunda de postura. Na carreira, desafios anteriores começarão a perder força, e você poderá reorganizar seus planos. Sua saúde melhorará quando desacelerar e cuidar mais da mente. Entre amigos, valorize quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis.

Touro — 4 de Ouros

O taurino tenderá a se beneficiar da organização e do planejamento, mas precisará permitir receber apoio sem carregar tudo sozinho Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “4 de Ouros” pede atenção ao apego e ao medo de sair da zona de conforto. No amor, cuidado para não fechar demais o coração e impedir novas trocas emocionais. Na carreira, organização e planejamento o(a) ajudarão a manter estabilidade e segurança. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre controle e descanso. Entre amigos, permita-se receber apoio e não carregue tudo sozinho(a).

Gêmeos — 5 de Copas

O geminiano poderá curar mágoas antigas ao mudar o foco para o que ainda tem a florescer em sua vida Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Copas”, o dia convidará a olhar para as decepções sem esquecer as oportunidades que continuam presentes. No amor, mágoas antigas poderão aparecer e ser curadas com diálogo e compreensão. Na carreira, não deixe um contratempo apagar tudo o que já conquistou. Sua saúde emocional melhorará quando você mudar o foco para o que ainda pode florescer. Entre amigos, alguém possivelmente o(a) ajudará a recuperar o otimismo.

Câncer — 3 de Espadas

O canceriano poderá transformar dores antigas por meio de conversas sinceras e do acolhimento emocional de que tanto precisa Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “3 de Espadas” sugere cura e enfrentamento de sentimentos guardados. No amor, conversas sinceras possivelmente revelarão verdades importantes e ajudarão a transformar dores antigas. Na carreira, evite agir no impulso diante de críticas ou situações desafiadoras. Sua saúde pedirá acolhimento emocional e cuidado com pensamentos negativos. Entre amigos, o apoio de pessoas confiáveis poderá fazer diferença.

Leão — Ás de Copas

O leonino poderá vivenciar uma renovação emocional e novas experiências Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Ás de Copas” aponta renovação emocional, carinho e abertura para novas experiências. No amor, sentimentos poderão florescer, e uma relação, entrar em uma fase mais leve e afetiva. Na carreira, criatividade e sensibilidade o(a) ajudarão a encontrar novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e fizer coisas que tragam alegria. Entre amigos, momentos especiais fortalecerão vínculos importantes.

Virgem — 7 de Paus

O virginiano tenderá a melhorar sua saúde ao aprender a dizer não ao excesso de cobranças e a valorizar quem respeita seus limites Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “7 de Paus” pede firmeza, proteção dos seus objetivos e confiança nas próprias escolhas. No amor, será importante defender seus sentimentos sem entrar em disputas desnecessárias. Na carreira, desafios poderão surgir, mas sua determinação o(a) ajudará a superar obstáculos. Sua saúde melhorará quando você aprender a dizer não ao excesso de cobranças. Entre amigos, valorize quem respeita seus limites.

Libra — 6 de Ouros

O libriano poderá abrir boas portas por meio de parcerias e ajudas Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “6 de Ouros” favorece trocas, equilíbrio e reciprocidade nas relações. No amor, dar e receber na mesma medida será essencial para fortalecer vínculos. Na carreira, parcerias e ajudas poderão abrir portas e trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você buscar equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si. Entre amigos, gestos de apoio e generosidade aproximarão pessoas.

Escorpião — A Temperança

O escorpiano tenderá a encontrar mais equilíbrio ao respeitar seus limites e usar sua capacidade de ouvir como diferencial Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “A Temperança” traz harmonia, paciência e necessidade de encontrar o ponto de equilíbrio. No amor, conversas tranquilas o(a) ajudarão a construir relações mais saudáveis e maduras. Na carreira, agir com calma e estratégia evitará decisões precipitadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e buscar uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de ouvir será um diferencial.

Sagitário — O Mago

O sagitariano poderá ter seus talentos reconhecidos ao assumir o protagonismo e transformar ideias em realizações concretas Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “O Mago” favorece iniciativa, criatividade e poder de transformar ideias em realidade. No amor, haverá mais confiança para tomar atitudes e criar novas possibilidades afetivas. Na carreira, seus talentos poderão ser reconhecidos quando decidir assumir o protagonismo. Sua saúde melhorará quando você direcionar energia para objetivos positivos. Entre amigos, sua comunicação estará favorecida e poderá inspirar outras pessoas.

Capricórnio — 3 de Ouros

O capricorniano poderá colher reconhecimento ao valorizar o trabalho em equipe e fortalecer conexões verdadeiras Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “3 de Ouros” destaca colaboração, aprendizado e crescimento por meio das parcerias. No amor, construir junto e valorizar o esforço do outro fortalecerá a relação. Na carreira , trabalhos em equipe poderão trazer reconhecimento e abrir oportunidades. Sua saúde melhorará quando você aceitar ajuda e dividir responsabilidades. Entre amigos, conexões verdadeiras ganharão força.

Aquário — 2 de Copas

O aquariano tenderá a fortalecer vínculos importantes ao se cercar de pessoas que fazem bem e investir em conversas sinceras Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Copas”, o dia favorecerá encontros, acordos e conexões profundas. No amor, uma relação ganhará mais harmonia, união e troca emocional. Na carreira, alianças e parcerias possivelmente trarão boas oportunidades e resultados positivos. Sua saúde melhorará quando você se cercar de pessoas que fazem bem. Entre amigos, vínculos importantes se fortalecerão por meio de conversas sinceras.

Peixes — 2 de Espadas

O pisciano tenderá a melhorar emocionalmente ao permitir mais abertura nas relações e não ignorar o que realmente sente Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock