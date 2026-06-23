Quem o Brasil pode enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo? Os cenários de cada resultado

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Dependendo apenas de si mesmo para avançar para a segunda fase — ou fase de 16 avos — na Copa do Mundo 2026 , a Seleção brasileira já começa a projetar os possíveis adversários no mata-mata.

Embora os confrontos ainda dependam dos resultados da última rodada, Holanda, Japão e Suécia despontam como os principais candidatos a cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti na próxima fase.

As partidas serão definidas a partir da classificação final dos grupos C e F. Pelo Grupo C, Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti se enfrentam na quarta-feira (24/6), enquanto a definição do Grupo F acontece na quinta-feira (25/6), com Holanda x Tunísia e Japão x Suécia.

Confira a tabela completa de jogos, resultados e classificação da Copa do Mundo 2026

Atualmente, a Seleção brasileira lidera o grupo C com quatro pontos e saldo de três gols. Marrocos também soma quatro pontos, mas aparece na segunda posição por ter um gol de saldo. A Escócia tem três pontos e também segue na briga pela classificação.

No Grupo F, Holanda e Japão aparecem com quatro pontos, com a seleção holandesa em primeiro por ter feito mais gols, enquanto a Suécia aparece logo atrás, somando três pontos.

Tanto Haiti quanto Tunísia jogarão para "cumprir tabela", já sem chances de classificação.

Caso o Brasil não termine nem em primeiro ou segundo lugar, há possibilidade de se classificar em terceiro. O cenário ocorrerá caso a seleção brasileira seja derrotada pela Escócia e Marrocos some pontos contra o Haiti.

Neste caso, a classificação ao mata-mata dependeria da comparação com os demais terceiros colocados, já que a Copa de 2026 vai classificar os oito melhores terceiros colocados para a fase seguinte.

Confira os possíveis cenários e adversários do Brasil na próxima fase.

Cenário 1- O Brasil termina em primeiro no grupo C

Japão empatou jogo de estreia contra a Holanda e venceu a Tunísia por 2-0. Está em segundo lugar no grupo F Crédito: Getty Images

Caso confirme a liderança do Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima fase.

Neste momento, a posição é ocupada pelo Japão, mas a definição segue em aberto e dependerá diretamente dos resultados da rodada final.

Uma vitória japonesa sobre a Suécia, por exemplo, pode até levar a seleção asiática à liderança da chave, a depender também do desempenho da Holanda diante da Tunísia. Já os suecos ainda mantêm chances de classificação entre os dois primeiros, desde que consigam vencer no confronto direto.

Além da pontuação, o saldo de gols deve ter papel decisivo na definição das posições finais do grupo, especialmente em um cenário de disputa equilibrada.

Brasil x Holanda

A Holanda terminaria na segunda colocação — e, consequentemente, como adversária do Brasil — caso seja ultrapassada por apenas uma equipe. Isso pode acontecer se ela perder e o Japão ganhar, ou se ela empatar e os japoneses ganharem.

O segundo lugar também seria possível para a Holanda se ela empatar e a Suécia vencer na última rodada. Agora, se tanto a Holanda quanto Japão forem derrotados, o segundo lugar será definido nos critérios de desempate.

Brasil x Japão

O Japão, por sua vez, ficará com a segunda posição se empatar ou vencer a Suécia e permanecer atrás da Holanda na classificação. Para isso, os holandeses não poderiam ser derrotados.

Brasil x Suécia

Já a Suécia precisaria vencer o Japão e, além disso, ver a Holanda vencer a Tunísia para ficar em segundo no grupo e enfrentar o Brasil. A Suécia também poderia empatar, mas precisaria que a Holanda perdesse o jogo e a superasse em saldo de gols.

Independentemente do adversário, com o Brasil em primeiro lugar, o jogo da segunda fase aconteceria na segunda-feira (29/6), às 14h.

Cenário 2- O Brasil termina em segundo no grupo C

Holanda está em primeiro lugar do grupo F e enfrentará a Tunísia na última rodada da fase de grupos Crédito: Getty Images

Se avançar como vice-líder do Grupo C, a Seleção brasileira terá pela frente o primeiro colocado do Grupo F.

No momento, a Holanda ocupa a liderança devido ao critério de desempate e, caso confirme a posição ao fim da terceira rodada, enfrentaria o Brasil na próxima fase. Um eventual duelo entre as duas seleções reeditaria a partida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014, vencida pelos holandeses por 3 a 0.

Brasil x Holanda

Para a Holanda terminar como adversária do Brasil, ela só precisaria vencer a Tunísia na próxima rodada e torcer para que o Japão, caso vença, não a ultrapasse em saldo ou número de gols marcados.

Os holandeses também poderiam garantir a liderança com um empate, desde que Japão e Suécia também empatem — com a definição do primeiro lugar dependendo dos critérios de desempate.

Brasil x Japão

Já para um confronto entre Brasil e Japão, os japoneses não poderiam ser derrotados pela Suécia. Uma vitória ou até mesmo um empate garante o primeiro lugar do grupo F à seleção asiática, desde que a Holanda perca ou empate também — nesse último caso, o primeiro lugar também seria decidido nos critérios de desempate.

Brasil x Suécia

Por fim, um duelo entre Brasil e Suécia só aconteceria no mata-mata se a seleção sueca vencer o Japão e a Holanda tropeçar (seja com derrota ou empate). Nesse cenário, os suecos chegariam à liderança do grupo e ficariam com a vaga para enfrentar a seleção brasileira.

Independentemente do adversário, se o Brasil se classifica em segundo lugar do grupo C, o jogo da segunda fase também acontece na segunda-feira (29/6), mas às 22h.

Suécia venceu apenas uma jogo na fase de grupos, mas pode se classificar caso derrote o Japão na próxima rodada Crédito: Getty Images

Cenário 3- O Brasil termina em terceiro no grupo C

Se o Brasil terminar em terceiro lugar, precisará estar entre os oito melhores terceiros colocados da Copa do Mundo para avançar de fase. Essa é uma regra nova desta edição.

Nesse caso, o adversário pode vir de três grupos diferentes, já que o cruzamento na fase eliminatória depende da campanha entre os terceiros colocados.

O rival do Brasil seria definido de acordo com o chaveamento estabelecido pela Fifa para o mata-mata, podendo enfrentar um dos líderes dos grupos A, E ou I.

Nesse cenário, os possíveis adversários incluem Alemanha, líder do Grupo E, México ou Coreia do Sul, que brigam pelo primeiro lugar no Grupo A, e França ou Noruega, que disputam a liderança do Grupo I.

Retrospecto

Pelo retrospecto, o adversário que pode dar mais trabalho para o Brasil na segunda fase é a Holanda. As duas seleções já se enfrentaram 12 vezes e o resultado foi igual: quatro vitórias para os holandeses, quatro vitórias para os brasileiros e quatro empates.

Além disso, é a seleção do grupo F mais bem posicionada no ranking da Fifa.

Já a Suécia fez a campanha mais fraca para garantir a vaga na Copa do Mundo e tem um histórico negativo contra o Brasil, tendo vencido os brasileiros pela última vez em 1989.

O Japão, por sua vez, tem uma única vitória contra os brasileiros, mas ela é recente: em um amistoso em outubro do ano passado.

Holanda

Último confronto entre Brasil e Holanda foi em 2014, quando as equipes disputaram o terceiro lugar da Copa do Mundo e os holandeses venceram por 3-0 Crédito: Getty Images

A Holanda é atualmente a equipe com a maior sequência invicta de jogos na história da Copa do Mundo. São 14 partidas no Mundial sem perder.

Após empatar com o Japão em 2-2 e vencer a Suécia por 5 -1, na segunda rodada, a equipe de Ronald Koeman superou o recorde que pertencia à seleção brasileira.

A seleção holandesa aparece em 7° lugar no ranking da Fifa, enquanto o Brasil está em 5°.

As equipes já se enfrentaram 12 vezes, cinco delas em Copas do Mundo. No total, foram quatro vitórias para o Brasil, quatro empates e quatro derrotas.

O último confronto foi na Copa de 2014, quando a Holanda garantiu o terceiro lugar no Mundial ao derrotar o Brasil por 3-0.

Com um elenco repleto de jogadores da Premier League, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, é considerado peça fundamental para as chances da Holanda. Além dele, está o artilheiro da seleção, Memphis Depay, que atualmente joga no Corinthians.

Nos últimos anos, as tradicionais virtudes ofensivas do futebol holandês, como a criatividade e a presença de um centroavante decisivo, perderam força.

Em contrapartida, a equipe passou a se apoiar mais em uma defesa sólida e cheia de opções, o que dá segurança para um meio-campo tecnicamente qualificado trabalhar.

BRASIL X HOLANDA:

– 4 vitórias do Brasil (Copa do Mundo de 1994 e Copa do Mundo de 1998)

– 4 empates

– 4 derrotas (3 em Copas: 1974, 2010 e 2014)

Japão

Brasil perdeu apenas uma vez para o Japão, em outubro do ano passado durante um amistoso Crédito: Getty Images

Depois de iniciar o campeonato com um empate de 2-2 contra a Holanda, o Japão venceu a Tunísia por 4-0 na segunda rodada e agora aguarda o último jogo contra a Suécia.

O Japão aparece em 16° lugar no ranking da Fifa. As seleções brasileira e japonesa já se enfrentaram 13 vezes, e em apenas em uma delas o Brasil perdeu — em um amistoso em outubro do ano passado, por 3-2.

Em duelos na Copa do Mundo, contudo, os times se enfrentaram uma única vez, na Copa de 2006, na Alemanha, quando faziam parte do mesmo grupo. O Brasil venceu o Japão por 4-1 e se classificou em primeiro lugar.

Os japoneses garantiram vaga nesta Copa do Mundo fazendo uma das melhores campanhas de sua história nas Eliminatórias Asiáticas. Ao todo, foram 13 vitórias, dois empates e uma derrota.

A equipe comandada por Hajime Moriyasu — o primeiro técnico a liderar a seleção japonesa em Copas do Mundo consecutivas — se mostra confortável com e sem a posse de bola, tendo derrotado tanto a Inglaterra quanto o Brasil em amistosos com apenas 30% de posse.

Muitos apontam que a principal qualidade do time é o forte espírito coletivo, enraizado na cultura japonesa.

O atacante Ayase Ueda, de 27 anos, é o principal destaques do time. Ele foi o artilheiro disparado da Eredivisie, principal liga da Holanda nesta temporada e marcou o gol da vitória inédita sobre o Brasil, em outubro.

BRASIL X JAPÃO:

– 11 vitórias do Brasil (1 na Copa de 2006)

– 2 empates

– 1 derrota

Suécia

O Brasil venceu a Suécia na semifinal da Copa do Mundo de 1994, com gol de Romário Crédito: Getty Images

Entre as três seleções do grupo F que o Brasil pode enfrentar na próxima fase, a Suécia é que está mais longe no ranking da Fifa, atualmente em 36° lugar.

A equipe sueca ficou fora de três das últimas quatro Copas do Mundo, mas alcançou as quartas de final na edição de 2018.

Para a Copa do Mundo de 2026, a Suécia fez uma campanha desastrosa nas eliminatórias — não venceu nenhuma partida — e quase não se classificou. A vaga foi garantida contra a Polônia em uma repescagem.

A Suécia estreou neste mundial com uma goleada de 5-1 sobre a Tunísia, mas sofreu um revés no segundo jogo contra a Holanda, quando perdeu pelo mesmo placar: 5-1.

A equipe comanda por Graham Potter conta com atacantes de alto nível como Gyökeres e Isak, mas ainda não tem um goleiro titular definido e carece de profundidade fora do time principal.

Brasil e Suécia já se enfrentaram 15 vezes, uma delas na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título.

No histórico geral de confrontos, a seleção brasileira obteve 10 vitórias e empatou três vezes. A Suécia só venceu duas vezes, sendo a última em um amistoso em 1989.

Os suecos nunca venceram os brasileiros em uma Copa do Mundo, apesar das equipes terem se enfrentado sete vezes.

BRASIL X SUÉCIA:

– 10 vitórias do Brasil (5 em Copas: 1938, 1950, 1958, 1990 e1994)

– 3 empates (2 em Copas: 1978 e 1994)