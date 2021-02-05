'Que comece uma nova era', diz Fernando após pedido de casamento

Maiara e Fernando Zor Crédito: Instagram/fernando

O cantor sertanejo Fernando Zor, 36, postou um vídeo nas redes sociais deitado na cama ao lado da noiva, a cantora Maiara, 33, acompanhado da mensagem "que comece uma nova era", nesta sexta-feira (5). No vídeo, Fernando canta que tem uma noiva.

"Eu tenho uma noiva", cantou Fernando. Ela completou a música: "eu tenho um namorado que pedia na cama", cantou caindo na gargalhada.

Fernando surpreendeu Maiara na quinta (4) ao pedi-la em casamento após um salto de paraquedas, em Dubai, onde o casal está passando alguns dias em uma viagem romântica . O parceiro de Sorocaba se ajoelhou e fez o pedido e a irmã de Maraisa disse: "Aceito, meu amor".

O cantor contou que já havia planejado como seria o pedido antes mesmo de viajar. Tudo ocorreu minutos antes de os dois fazerem um salto de paraquedas.

"Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia", disse Fernando. "E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela disse sim."

"Peço a Deus que tenhamos sabedoria para construir uma vida juntos, eu renasci como mulher depois de ter conhecido o Fernando", afirmou Maiara. Entre idas e vindas, o casal está junto há pouco mais de dois anos.