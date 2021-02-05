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'Que comece uma nova era', diz Fernando após pedido de casamento

Cantor publicou vídeo comemorando noivado ao lado da cantora na cama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:19

Maiara e Fernando Zor
Maiara e Fernando Zor Crédito: Instagram/fernando
O cantor sertanejo Fernando Zor, 36, postou um vídeo nas redes sociais deitado na cama ao lado da noiva, a cantora Maiara, 33, acompanhado da mensagem "que comece uma nova era", nesta sexta-feira (5). No vídeo, Fernando canta que tem uma noiva.
"Eu tenho uma noiva", cantou Fernando. Ela completou a música: "eu tenho um namorado que pedia na cama", cantou caindo na gargalhada.
Fernando surpreendeu Maiara na quinta (4) ao pedi-la em casamento após um salto de paraquedas, em Dubai, onde o casal está passando alguns dias em uma viagem romântica . O parceiro de Sorocaba se ajoelhou e fez o pedido e a irmã de Maraisa disse: "Aceito, meu amor".

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O cantor contou que já havia planejado como seria o pedido antes mesmo de viajar. Tudo ocorreu minutos antes de os dois fazerem um salto de paraquedas.
"Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia", disse Fernando. "E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela disse sim."
"Peço a Deus que tenhamos sabedoria para construir uma vida juntos, eu renasci como mulher depois de ter conhecido o Fernando", afirmou Maiara. Entre idas e vindas, o casal está junto há pouco mais de dois anos.
Um vídeo do pedido foi publicado nas redes sociais logo depois de o casal informar aos familiares no Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa deles, ainda não há uma data fechada para oficializar a união.

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