Protagonista de 'Barrados no Baile' enfrenta câncer de mama

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This was a few years ago. Chemo resulted in hair falling out in clumps. I was devastated....I was sick, worried, stressed and the hair loss was just yet another reminder of how bad things were. I called @annemkortright and she said to me hang tight Ill be right there. She jumped in her car, went and bought a shaver and got to me super quick. She made a horrible thing touching, funny, memorable, bearable. I have relied on her for countless years and she always shows up. Yes shes beautiful but beauty is nothing if it isnt outshined by the beauty inside. She radiates beauty from the inside and out. I know that my life is better with her in it. Many feel the same Im sure but everyone should know that she is one of a kind. AM.... I treasure you, I depend on you and I love you so much. I hope I give back some of what you give to me and everyone else you impact. Thank you for being my friend. I love you to the moon and back. Damn isolation!! I wish I could be with you to hug you and share on this very special day.... the day you were born. Happy birthday. #bff #bananas #partneringood