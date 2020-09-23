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Saúde

Protagonista de 'Barrados no Baile' enfrenta câncer de mama

Ela é uma lutadora, declara Jason Priestley, companheiro de Shannen Doherty na série

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:51
A atriz Shannen Doherty, da série 'Barrados no Baile'
A atriz Shannen Doherty, da série 'Barrados no Baile' Crédito: Instagram/@theshando
A atriz Shannen Doherty, conhecida por ser uma das protagonistas da aclamada série de TV americana Barrados no Baile, enfrenta um câncer de mama.
No seriado, ela interpretou a personagem Brenda Walsh durante quatro anos. Colegas de trama, o ator Jason Priestley falou sobre o estado de saúde da amiga durante uma entrevista ao programa Studio 10, do canal Network 10, nos Estados Unidos.
"Shannen é uma garota durona de verdade. Ela é uma lutadora, sempre foi uma lutadora, e eu sei que ela vai continuar a enfrentar tudo isso máximo que puder", afirmou. Em Barrados no Baile, Jason Priestley interpretou o jovem Brandon Walsh.

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Em fevereiro deste ano, Shannen Doherty falou sobre o novo diagnóstico de câncer, classificado como estágio quatro, após ter entrado em remissão por vários anos. "É um momento estranho agora e fiquei sem chão. Dizer que estou estressada é um eufemismo. Dizer que estou lutando é pouco. Mas acredito que vou encontrar o meu equilíbrio", declarou a atriz.
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This was a few years ago. Chemo resulted in hair falling out in clumps. I was devastated....I was sick, worried, stressed and the hair loss was just yet another reminder of how bad things were. I called @annemkortright and she said to me hang tight Ill be right there. She jumped in her car, went and bought a shaver and got to me super quick. She made a horrible thing touching, funny, memorable, bearable. I have relied on her for countless years and she always shows up. Yes shes beautiful but beauty is nothing if it isnt outshined by the beauty inside. She radiates beauty from the inside and out. I know that my life is better with her in it. Many feel the same Im sure but everyone should know that she is one of a kind. AM.... I treasure you, I depend on you and I love you so much. I hope I give back some of what you give to me and everyone else you impact. Thank you for being my friend. I love you to the moon and back. Damn isolation!! I wish I could be with you to hug you and share on this very special day.... the day you were born. Happy birthday. #bff #bananas #partneringood

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