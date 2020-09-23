Protagonista de 'Barrados no Baile' enfrenta câncer de mama

A atriz Shannen Doherty, conhecida por ser uma das protagonistas da aclamada série de TV americana Barrados no Baile, enfrenta um câncer de mama.
No seriado, ela interpretou a personagem Brenda Walsh durante quatro anos. Colegas de trama, o ator Jason Priestley falou sobre o estado de saúde da amiga durante uma entrevista ao programa Studio 10, do canal Network 10, nos Estados Unidos.
"Shannen é uma garota durona de verdade. Ela é uma lutadora, sempre foi uma lutadora, e eu sei que ela vai continuar a enfrentar tudo isso máximo que puder", afirmou. Em Barrados no Baile, Jason Priestley interpretou o jovem Brandon Walsh.
Em fevereiro deste ano, Shannen Doherty falou sobre o novo diagnóstico de câncer, classificado como estágio quatro, após ter entrado em remissão por vários anos. "É um momento estranho agora e fiquei sem chão. Dizer que estou estressada é um eufemismo. Dizer que estou lutando é pouco. Mas acredito que vou encontrar o meu equilíbrio", declarou a atriz.