Projota pede união a Lumena contra grupo de Gil e Sarah no BBB 21

Projota no BBB 21 - Reprodução Crédito: Reprodução

Os cinco votos tomados pelo rapper Projota tem deixado o músico tenso dentro da casa do BBB 21. Agora, ele cogita se juntar com mais gente para poder continuar sendo maioria contra o grupo de Gil e Sarah.

Em papo com Lumena, fez a sua proposta. "Eu sinto que você tem se enturmado mais. Mas se a gente for se unir para as coisas, a gente vai ter que se unir mesmo", disse.

Na sequência, deu mais detalhes de seu plano. "Hoje, se você parar para pensar, juntos eles são três. E eles podem tentar trazer outras pessoas", começou.

"Vamos dizer que o Gil vá ficar, e ou a Karol ou o Arthur vai sair. Hoje, vamos dizer que a Karol fique, já que nós estamos aqui. Tem eu, você, Karol, Pocah. Aí o Arthur já não estaria. Só aqui são quatro, já somos mais do que eles. Se a nossa união for verdadeira", aponta o brother.