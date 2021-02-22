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Projota pede união a Lumena contra grupo de Gil e Sarah no BBB 21

Rapper está preocupado com votos que levou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:32

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:32

Projota no BBB 21
Projota no BBB 21 - Reprodução Crédito: Reprodução
Os cinco votos tomados pelo rapper Projota tem deixado o músico tenso dentro da casa do BBB 21. Agora, ele cogita se juntar com mais gente para poder continuar sendo maioria contra o grupo de Gil e Sarah.
Em papo com Lumena, fez a sua proposta. "Eu sinto que você tem se enturmado mais. Mas se a gente for se unir para as coisas, a gente vai ter que se unir mesmo", disse.
Na sequência, deu mais detalhes de seu plano. "Hoje, se você parar para pensar, juntos eles são três. E eles podem tentar trazer outras pessoas", começou.
"Vamos dizer que o Gil vá ficar, e ou a Karol ou o Arthur vai sair. Hoje, vamos dizer que a Karol fique, já que nós estamos aqui. Tem eu, você, Karol, Pocah. Aí o Arthur já não estaria. Só aqui são quatro, já somos mais do que eles. Se a nossa união for verdadeira", aponta o brother.
Projota só se salvou da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta. Chamada "Pé Na Jaca", a tarefa consistia em, literalmente, enfiar o pé em uma das jacas cenográficas espalhadas pelo jardim. Em revezamento, escolhido por sorteio, o participante que encontrasse a jaca que tivesse a gosma dourada ao ser estourada estaria livre do Paredão. Projota foi o sortudo da noite e ganhou mais uma semana na casa ao escolher a "fruta" de número 16.

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