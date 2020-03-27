Príncipe Harry e Meghan deixam Canadá para morar nos EUA, diz revista

Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @duchessofsussex_daily

Príncipe Harry e Meghan Markle não estão mais morando em Vancouver, no Canadá. De acordo com uma fonte à revista People, o ex-casal real agora se instalou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na terra natal de Meghan.

Porém, eles estão completamente isolados por lá por conta da pandemia do novo coronavírus . Aliás, as ocorrências no país estão crescendo.

A disseminação do novo coronavíru s pelos EUA pode fazer com que o país passe a Europa e vire o novo epicentro da pandemia, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde) na última terça-feira (24).

Os casos confirmados nos EUA explodiram em poucos dias. No começo de março, eram menos de cem, na semana passada chegaram a 5.000, e agora são cerca de 70 mil registros e mais de 1.000 mortos.

Meghan tem uma grande rede de apoio em Los Angeles, já que sua mãe, Doria Ragland, é de lá. Uma pessoa em seu círculo disse anteriormente à People que o casal já estava "olhando casas em Los Angeles".

Além da mudança, Harry e Meghah também penam no aniversário de um ano do pequeno Archie, 10 meses. De acordo com a revista US Weekly, eles estavam animados para levar o filho em maio para fazer um piquenique na casa da Rainha Elizabeth, na Escócia. Ela não vê o bisneto desde o verão passado. Porém, a pandemia do coronavírus pode mudar os planos.