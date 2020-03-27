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De mudança?

Príncipe Harry e Meghan deixam Canadá para morar nos EUA, diz revista

Os dois estão completamente isolados por conta da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:52
Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry
Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @duchessofsussex_daily
Príncipe Harry e Meghan Markle não estão mais morando em Vancouver, no Canadá. De acordo com uma fonte à revista People, o ex-casal real agora se instalou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na terra natal de Meghan.
Porém, eles estão completamente isolados por lá por conta da pandemia do novo coronavírus. Aliás, as ocorrências no país estão crescendo.
A disseminação do novo coronavírus pelos EUA pode fazer com que o país passe a Europa e vire o novo epicentro da pandemia, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde) na última terça-feira (24).
Os casos confirmados nos EUA explodiram em poucos dias. No começo de março, eram menos de cem, na semana passada chegaram a 5.000, e agora são cerca de 70 mil registros e mais de 1.000 mortos.
Meghan tem uma grande rede de apoio em Los Angeles, já que sua mãe, Doria Ragland, é de lá. Uma pessoa em seu círculo disse anteriormente à People que o casal já estava "olhando casas em Los Angeles".

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Além da mudança, Harry e Meghah também penam no aniversário de um ano do pequeno Archie, 10 meses. De acordo com a revista US Weekly, eles estavam animados para levar o filho em maio para fazer um piquenique na casa da Rainha Elizabeth, na Escócia. Ela não vê o bisneto desde o verão passado. Porém, a pandemia do coronavírus pode mudar os planos.
Príncipe Harry, inclusive, está proibido de ir visitar o pai, Charles, no Reino Unido. Segundo o Daily Mail, quem segura Harry em casa é Meghan Markle.

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