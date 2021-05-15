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"Posso comer 400 ovos", diz Gracyanne Barbosa sobre parceria com granja

Musa fitness fala que é abastecida por granja de Minas Gerais

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2021 às 18:05
O aumento nos preços da carne e no frango tem feito muitos brasileiros trocarem esses alimentos pelo ovo nas refeições. A grande procura por essa proteína fez também elevar o preço dela, a ponto da musa fitness Juju Salimeni, 34 anos, se queixar da alta no valor do produto.
"Eu gasto agora R$ 300 por mês com ovos, mas antes a média era de R$ 200! Aumentou muito o preço", disse a modelo, que tem uma dieta rica na proteína, em entrevista ao jornal Extra. Mas, se Salimeni está no prejuízo, o mesmo não pode se dizer de Gracyanne Barbosa, 37 anos.
Ela contou à mesma publicação que há cerca de dois meses recebe cartelas de ovos de uma granja de Minas Gerais que a patrocina. "Graças a eles posso comer meus 360/400 ovos sem me preocupar tanto, inclusive coloquei a casa toda pra comer também! Tem patrocínio melhor que esse?", afirmou Barbosa, bem-humorada.
A musa Gracyanne Barbosa
A musa Gracyanne Barbosa Crédito: Instagram | @graoficial
Musa fitness e modelo, Barbosa é casada com o cantor Belo, 47 anos, desde 2012. Belo disse que hoje em dia não sente mais tanto ciúmes da mulher em comparação ao passado. "Não existe ciúme sadio, mas com a relação você vai aprendendo com a pessoa que está ao seu lado. E isso se torna muito mais leve", afirmou em janeiro de 2020.
Gracyanne Barbosa e Belo
Gracyanne Barbosa e Belo Crédito: Instagram | @belo

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