Pocah diz que funk salvou fã de relação tóxica e fala de carreira

Crédito: Rodolfo Magalhães

Pocah tem só 25 anos. Em 2012, quem a viu estourar com Mulher do Poder poderia até pensar que ela faria sucesso, mas jamais imaginaria que em pleno 2020 ela seria uma das cantoras de maior prestígio do funk. Com mais de quatro milhões de ouvintes mensais só no Spotify, a artista se orgulha de todo o trabalho que faz com a música e adianta que vem coisa boa por aí.

Ao Divirta-se, Pocah confidencia que já inspirou uma fã a sair de uma relacionamento tóxico por meio de um funk e diz que é por essa e outras que se sente tão viva na profissão que escolheu. E ouvi muito que eu não ia conseguir viver da música. Por quê?, questiona, em tom de afronta, como resposta aos haters, com quem ela teve que se acostumar a conviver.

Crédito: Rodolfo Magalhães

Do mesmo jeito que é ovacionada por seu público fiel diariamente, ela também recebe duras críticas na web por se expor demais. Absorvo só o que é construtivo para minha carreira e para minha vida, pontuou ao ser questionada sobre a solução para se livrar do ódio nos tribunais da internet.

Afinal, a todo momento, ela é mais uma mulher do meio artístico que é julgada. Eu lutei muito para chegar até aqui, enfrentei muito preconceito, ouvi muito que não conseguiria viver de música, desabafa.

O fato é que, diante deste cenário, pouco faz diferença na vida da estrela esse tipo de episódio, já que tem muito sucesso e hits para ostentar. Recentemente ela lançou Lei da Gravidade, música em parceria com Léo Santana, e misturou funk e axé na maior naturalidade. Gosto de poder transitar, experimentar, fala, reiterando que a mescla deu mais do que certo.

Tanto que o clipe já lhe rendeu mais de 6 milhões de acessos no YouTube e quase 2 milhões de plays no Spotify. Léo é um artista que admiro muito, quando o convidei para fazer a música, ele topou na hora, continua.

Durante o bate-papo exclusivo com A GAZETA, a cantora também falou do namorado, da saudade da filha e da relação com os fãs do Espírito Santo.