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Plínio, o cachorro de Anitta, sofre ameaças e Luisa Mell se revolta

Anitta não respondeu aos comentários de agressão

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 14:27

Publicado em 

18 abr 2019 às 14:27
Plínio, o cão de estimação da cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Depois que Anitta, 26, revelou na terça-feira (16) que seu cachorro, Plínio, estava concorrendo ao prêmio de Pet do Ano no MTV MIAW, alguns internautas usaram as redes sociais para criticar o animal.
Alguns foram além e chegaram a fazer ameaças de morte ao cão: "Desse cachorro eu não tenho pena, espancaria até morrer. Imagina que satisfatório ver ele aos berros e correndo enquanto eu corro atrás dele batendo cada vez mais forte", escreveu um seguidor da cantora em foto dela com o pet no Instagram.
"Amarra esse vira-lata e joga um galão de 1 litro de gasolina em cima dele e taca fogo e ouvir ele chorando", escreveu outro.
Anitta não respondeu aos comentários de agressão, mas publicou um stories em que os dois aparecem descansando no sofá. Já Luisa Mell, 40, ativista dos direitos dos animais, comprou a briga:
"Confesso que achei que era fake news, mas não era. Eu não consigo entender, acreditar, nem aceitar tanta maldade, tanta covardia, tanta crueldade! Desculpa Plínio, por esta humanidade doente! Anitta, sem palavras, amiga. Vamos dar um recadinho para estas pessoas? Acho que deveriam ser processadas por incitação ao ódio, a crueldade", escreveu Mell na rede social, compartilhando prints dos comentários.

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