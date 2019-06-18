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Piovani teve romance com barman antes de Scooby namorar Anitta

Luana Piovani e Pedro Scooby trocaram farpas depois da viagem dele com a nova namorada a Bali

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 12:21

Publicado em 

18 jun 2019 às 12:21
Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Sofrer por amor não é algo que Luana Piovani parece fazer. Segundo informações do colunista Leo Dias, a loira já vivia um romance com o bartender Douglas Villas antes de Pedro Scooby, seu ex, assumir o namoro com Anitta
O ex-casal trocou farpas pela web enquanto Scooby viajava com a Poderosa por Bali e os internautas logo atribuíram a situação a uma dor de cotovelo por parte da ex-esposa. Mas, ao que parece, não é nada disso. 
> "Me livrei de um companheiro que não agregava", diz Luana Piovani
De acordo com Leo Dias, quem na verdade colocou um ponto final no relacionamento foi Luana, que terminou com Pedro. E não o contrário. 
Luana Piovani já vivia romance com bartender Douglas Vilas antes de Scooby namorar Anitta, diz colunista Leo Dias; prints do Instagram mostram proximidade entre os dois Crédito: Reprodução/Instagram @douglasvilas
Crédito: Reprodução/Instagram @douglasvilas
LUANA PIOVANI ESTÁ NAMORANDO BARTENDER?
Segundo o colunista, Luana e Douglas viveram dias de romance em São Paulo, numa ocasião em que a loira curtiu um tempo de relax  em um spa de Itaipava. No fim de semana, Leo Dias buscou Piovani, que se limitou a dizer: "Não quero responder", quando questionada sobre o affair

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