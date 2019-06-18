Piovani teve romance com barman antes de Scooby namorar Anitta

Crédito: Reprodução/Instagram @luapio

Luana Piovani parece fazer. Segundo informações do colunista Leo Dias, a loira já vivia um romance com o bartender Douglas Villas antes de Pedro Scooby, seu ex, assumir o namoro com Anitta. Sofrer por amor não é algo queparece fazer. Segundo informações do colunista, a loira já vivia um romance com o bartenderantes de, seu ex, assumir o namoro com

O ex-casal trocou farpas pela web enquanto Scooby viajava com a Poderosa por Bali e os internautas logo atribuíram a situação a uma dor de cotovelo por parte da ex-esposa. Mas, ao que parece, não é nada disso.

De acordo com Leo Dias, quem na verdade colocou um ponto final no relacionamento foi Luana, que terminou com Pedro. E não o contrário.

Luana Piovani já vivia romance com bartender Douglas Vilas antes de Scooby namorar Anitta, diz colunista Leo Dias; prints do Instagram mostram proximidade entre os dois Crédito: Reprodução/Instagram @douglasvilas

Crédito: Reprodução/Instagram @douglasvilas

LUANA PIOVANI ESTÁ NAMORANDO BARTENDER?