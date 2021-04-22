Pharrell Williams inaugura hotel de luxo em Miami com diária a partir de R$ 1.400

Pharrel Williams e David Grutman inauguram hotel de luxo em Miami Crédito: Divulgação/World Red Eye

Pharrell Williams, 48, acaba de inaugurar um hotel de luxo em Miami (EUA), que tem diárias a partir de US$ 260 (cerca de R$ 1.400). O novo negócio é uma parceria do cantor com o empresário David Grutman --os dois já são sócios de um restaurante na mesma cidade americana.

O The Goodtime Hotel tem 266 quartos. Cada um deles tem uma roupa de cama personalizada e cortinas sob medida. Há também alguns objetos curiosos nos quartos, como bancos com estampa de leorpardo e um telefone rosa com discagem rotativa.

Além de acomodação, o hotel abriga também o Strawberry Moon, um restaurante e clube de piscina que serve pratos mediterrâneos. E conta ainda com lojas, academia e biblioteca.

"Queremos que o Goodtime Hotel transmita uma sensação de revitalização e que desperte aquela rara emoção quando você descobre algo especial", disse Pharrell Williams.