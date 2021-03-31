Jovem morto a tiros em Virginia Beach era primo de Pharrell Williams

O rapper e produtor Pharrell Williams Crédito: Instagram/@pharrell

Um dos homens mortos a tiros pela polícia durante uma confusão na sexta-feira (26) à noite em Virginia Beach, nos Estados Unidos, era primo do cantor americano Pharrell Williams.

A revelação foi feita pelo músico. Segundo ele, Donovon Lynch tinha 25 anos e foi baleado e morto por um policial uniformizado a um quarteirão de um tiroteio que feriu oito pessoas.

A polícia afirmou que o jovem estava armado e pode ter feito parte da confusão que provocou a ação de repressão.

"A perda dessas vidas é uma tragédia além da medida. Meu primo Donovon foi morto durante o tiroteio ", declarou o cantor nas redes sociais. "É fundamental que minha família e as famílias das outras vítimas tenham a transparência que merecem".

De acordo com Venita Lynch Alukwu, tia da vítima, Donovon era um jovem inteligente e adorável.

O New York Post afirma que o policial que atirou é um veterano da polícia de Virginia Beach e trabalha na Divisão de Operações Especiais do departamento. O caso está sendo investigado.

Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música "Happy" e "Feel", parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

Em 2018, músico ordenou que o presidente Donald Trump parasse de tocar seu maior sucesso, "Happy", em seus comícios, após a canção ter sido executada em um evento político no estado de Indiana, poucas horas após o massacre na sinagoga em Pittsburgh que deixou 11 mortos e seis feridos.

"Pharrell não lhe concedeu permissão para realizar publicamente, transmitir ou divulgar qualquer de suas músicas", diz a carta do advogado do músico, Howard King.