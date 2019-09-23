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Fila andou!

Pedro Scooby está namorando modelo ex de Rico Mansur, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, ex de Anitta e Piovani está de enrolo com a modelo internacional Cíntia Dicker

Publicado em 

23 set 2019 às 12:40

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 12:40

A modelo Cíntia Dicker e o surfista Pedro Scooby: novo casal Crédito: Reprodução/Instagram @cintiadicker
Parece que a fila andou para Pedro Scooby, que está afastado de Anitta a menos de um mês. O surfista, de acordo com informações do colunista Leo Dias, está conhecendo melhor a modelo internacional Cíntia Dicker. Os dois passaram o fim de semana em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde assistiram shows no festival "Sea.Hear.Now". 
> Scooby esclarece caso com homem: "Sou amigo dos gays mais lindos"
De acordo com Leo Dias, a modelo publicou nas redes sociais uma foto dos dois, republicada por Scooby. Em outro post, o casal demonstrou bastante intimidade na van que os levou embora do festival, como brincadeiras de queda de braço. 
Para quem não lembra, Cíntia é ex-namorada do empresário Rico Mansur, famoso por já ter namorado outras beldades como Gisele Bundchen e Isabeli Fontana. O bonitão também já namorou Luana Piovani, entre 2003 e 2006, ex-esposa de Scooby. 

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