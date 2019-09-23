Pedro Scooby está namorando modelo ex de Rico Mansur, diz colunista

Parece que a fila andou para Pedro Scooby, que está afastado de Anitta a menos de um mês. O surfista, de acordo com informações do colunista Leo Dias, está conhecendo melhor a modelo internacional Cíntia Dicker. Os dois passaram o fim de semana em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde assistiram shows no festival "Sea.Hear.Now".
De acordo com Leo Dias, a modelo publicou nas redes sociais uma foto dos dois, republicada por Scooby. Em outro post, o casal demonstrou bastante intimidade na van que os levou embora do festival, como brincadeiras de queda de braço.
Para quem não lembra, Cíntia é ex-namorada do empresário Rico Mansur, famoso por já ter namorado outras beldades como Gisele Bundchen e Isabeli Fontana. O bonitão também já namorou Luana Piovani, entre 2003 e 2006, ex-esposa de Scooby.