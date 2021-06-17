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Pedro Scooby diz que brasileiros têm síndrome de vira-lata

Surfista disse que muitas pessoas mandaram mensagens para ele falando sobre Portugal, onde mora atualmente, como se fosse um lugar sem problemas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:48

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:48

Pedro Scooby, 32, disse na manhã desta quinta-feira (17) que os brasileiros precisam parar com a "síndrome de vira-lata". No Stories do Instagram, o surfista disse que muitas pessoas mandaram mensagens para ele falando sobre Portugal, país onde está morando desde o ano passado, como se fosse um lugar sem problemas.
Segundo Scooby, isso não é verdade. A diferença, disse ele, é que as notícias ruins não são difundidas lá. "Ninguém fica divulgando, porque as pessoas aqui não são sensacionalistas. Pelo contrário, elas tentam proteger o país delas."
Pedro Scooby, surfista
O surfista Pedro Scooby mora em Portugal desde o ano passado Crédito: Pedro Scooby/Instagram
De acordo com o surfista, Portugal também está com a vacinação contra a Covid-19 lenta e tem problemas de violência. "É um país que é menor do que o Rio de Janeiro, e o meu amigo que tem 54 anos foi vacinado só semana passada. A vacinação está demorando também."
"Minha casa já foi assaltada. Outro dia eu estava saindo do [hotel] Tivoli na principal rua daqui e o cara passou atirando com fuzil para fora do carro", prosseguiu.

MAIS PERTO DOS FILHOS

Scooby falou sobre o assunto depois de ter aberto uma caixa de perguntas para os seus seguidores na quarta (16). Na ocasião, ele afirmou considerar o país o melhor para viver na Europa, mas disse que se mudou para lá por causa dos seus três filhos, Dom, 9, e os gêmeos Bem e Liz, 5.
As crianças moram em Portugal com a mãe, a atriz Luana Piovani, de quem Scooby se separou em 2019. O surfista também afirmou que o Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, é a sua preferida no mundo.

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