Saúde

Paulo Ricardo recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

'Vacina já pra gente voltar a se ver o quanto antes nos shows', escreveu o cantor nas redes sociais
Agência Estado

09 jun 2021 às 16:46

O cantor Paulo Ricardo recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/@pauloricardo
A indústria musical foi duramente atingida pela pandemia do novo coronavírus. Shows e apresentações foram imediatamente cancelados e muitos cantores se adaptaram, migrando os espetáculos para a modalidade online, com transmissões ao vivo por redes sociais ou YouTube. Foi nesse cenário que pensou o cantor Paulo Ricardo ao receber a primeira dose contra a Covid-19 nesta terça-feira, 8.
O ex-vocalista do RPM usou o perfil dele no Instagram para comemorar parte da imunização que recebeu, aos 58 anos de idade. "Obrigado galera de Oxford, obrigado SUS, obrigado Beatriz que aplicou minha primeira dose, obrigado a todos pelo carinho! Vacina já pra gente voltar a se ver o quanto antes nos shows que já estamos quase morrendo de saudades!", escreveu o cantor na legenda da selfie que tirou ao ser vacinado.

Veja Também

Rapper Criolo perde irmã de 39 anos, Cleane Gomes, para Covid

Depois de tomar vacina, William Bonner declara no 'JN': 'o mundo não é plano'

Jhean Marcell, do Br'oz, reencontra família após internação por covid-19

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

