Paulo Ricardo recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

A indústria musical foi duramente atingida pela pandemia do novo coronavírus. Shows e apresentações foram imediatamente cancelados e muitos cantores se adaptaram, migrando os espetáculos para a modalidade online, com transmissões ao vivo por redes sociais ou YouTube. Foi nesse cenário que pensou o cantor Paulo Ricardo ao receber a primeira dose contra a Covid-19 nesta terça-feira, 8.
O ex-vocalista do RPM usou o perfil dele no Instagram para comemorar parte da imunização que recebeu, aos 58 anos de idade. "Obrigado galera de Oxford, obrigado SUS, obrigado Beatriz que aplicou minha primeira dose, obrigado a todos pelo carinho! Vacina já pra gente voltar a se ver o quanto antes nos shows que já estamos quase morrendo de saudades!", escreveu o cantor na legenda da selfie que tirou ao ser vacinado.