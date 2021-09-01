Paulo Gustavo pode ganhar uma segunda estátua no RJ

Paulo Gustavo pode ganhar uma segunda estátua em sua homenagem. De acordo com o jornal Extra, a prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estuda uma proposta de colocar um monumento na rua que recebeu o nome do artista, morto no dia 4 de maio em decorrência da Covid-19.
"A Prefeitura foi procurada por uma empresa privada sobre a possibilidade da instalação de uma estátua em homenagem ao ator (Paulo Gustavo), na rua que leva o seu nome, em Icaraí. O projeto está sendo analisado pelo município", informou a prefeitura de Niterói, por meio de nota.
Vale lembrar que uma estátua de Paulo Gustavo será colocada no Campo de São Bento, no mesmo bairro. O monumento, que terá o tamanho natural do humorista, deverá ser feito pelo artista Roberto Claussen.