Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Paula Fernandes testa positivo para Covid-19, mas está assintomática

A cantora deu a notícia por meio de um vídeo divulgado no Instagram nesta sexta-feira (30) e salientou para os seguidores que está assintomática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:11

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:11

Cantora Paula Fernandes fará live de São João no domingo (05)
Cantora Paula Fernandes fará live de São João no domingo (05) Crédito: Reprodução/ Facebook @oficialpaulafernandes
Paula Fernandes, 36, é mais uma celebridade com Covid-19. A cantora deu a notícia por meio de um vídeo divulgado no Instagram. "Eu estou bem, mas infelizmente testei positivo para a Covid, mesmo tomando todos os cuidados, eu acabei sendo infectada pelo vírus", postou nesta sexta-feira (30), salientando que está assintomática.
"Passa muita coisa pela cabeça. Estou com um sentimento muito profundo de solidariedade às pessoas, a tantas famílias que passaram e ainda estão passando por esse problema tão sério, grave e difícil. Estou me cuidando, sendo muito bem cuidada e vai ficar tudo bem. Acho que Deus é mais", finalizou, prometendo dar notícias sobre sua saúde aos fãs.
Esta não é a primeira vez que a sertaneja fala sobre questões relacionadas a própria saúde. Em agosto de 2019, ela foi uma das entrevistas do quadro "Não tá tudo bem, mas vai ficar" do Fantástico (Globo), no qual o médico Dráuzio Varella, 77, falou sobre depressão. A cantora afirmou que no ápice da doença perdeu bastante cabelo e emagreceu 7 kg em um curto espaço de tempo.
"Dor de cabeça, taquicardia. Achei que estava com problema cardíaco: 'Meu Deus! Tenho que ir ao médico'... Passava o dia inteiro tremendo no sofá. Tinha dia que eu tinha crise de taquicardia que parava no hospital com não sei quantos batimentos por segundo. Achava que ia morrer. E uma falta de ar absurda", contou a artista a Varella à época.

Veja Também

MC Cabelinho é intimado para depor por apologia ao crime em letras de música

"The Voice +": Ludmilla é anunciada como jurada da competição

STJ vai julgar exclusão de posts que vinculem Ney Matogrosso a Kim Kataguiri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados