Para ter filho, é preciso desejar muito', diz Carmo Dalla Vecchia

O ator Carmo Dalla Vecchia e o filho Pedro Crédito: Reprodução/Instagram/@carmodallavecchia

Faz menos de um mês que o ator Carmo Dalla Vecchia mostrou ao público, por meio de rede social, o filho que tem com o autor João Emanuel Carneiro. Mas faz quase dois anos que Pedro tem ensinado cada vez mais aos dois sobre paternidade e fazendo o ator perder o sono.

"Quando Pedro nasceu, eu fazia festa de 'mesaniversário' todo mês. Meu sono ficou supersensível. Se ouço um barulho à noite, dispara uma carga de adrenalina no meu corpo. Enfim, sou mais desse trabalho normalmente associado à mãe", disse o artista em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo, 8.

Por outro lado, ele diz, o marido é o "pai", aquele que é "o brincalhão, o bobo, desregula os horários". Ao falar desse novo momento em família - os dois estão casados há 16 anos -, o ator fala da alta responsabilidade que é cuidar de uma criança.

"Nem todo mundo deveria ter filho. A gente, país católico, fala pouco sobre controle de natalidade. Muitas crianças nascem sem que os pais tenham desejado. Para ter filho, é preciso desejar muito, fazer tudo com afeto e amor. Porque na primeira noite sem dormir ou quando se suja todo de cocô...", brinca.

O casal optou por gerar Pedro em barriga de aluguel nos Estados Unidos porque no Brasil, além da prática ser ilegal (só é permitida a barriga solidária, sem caráter comercial), o procedimento permitido não era favorável. "Para ser alguém fora da família [no caso de barriga de aluguel], teria que entrar na Justiça. Havia um medo de algo dar errado", disse o ator.

ATOR FALA PELA PRIMEIRA VEZ SOBRE HOMOSSEXUALIDADE

Embora estejam casados há mais de uma década e pessoas próximas ou que conheciam a história do ator soubessem da relação homoafetiva deles, o artista só falou abertamente sobre a homossexualidade no mês passado. Durante o quadro Super Dança dos Famosos, do Domingão, ele declarou o amor que sente pelo filho e pelo marido.

"Gostaria muito de declarar meu amor aos dois. Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais", disse na ocasião. Questionado agora sobre o porquê de ter feito isso na TV depois de tanto tempo, Carmo Dalla Vecchia respondeu: "Porque eu queria ter pertencimento".