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Clima de festa

Pabllo Vittar fará live de carnaval com mais de 12 horas de duração

A transmissão da live da cantora batizada de "Bloco da Pabllo" será feita na plataforma Twitch, neste sábado (20), a partir do meio dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 16:38

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:38

A artista Pabllo Vittar
A liva da cantora Pabllo Vittar também vai contar com diversos convidados e DJ's. Crédito: Ernna Cost
Para quem pensou que a folia online do carnaval tinha acabado, a cantora Pabllo Vittar anunciou uma live do Bloco da Pabllo neste sábado, 20, a partir das 12h, na plataforma Twitch, dentro do canal PVTV, seguindo todas as normas de segurança.
A transmissão, que terá mais de doze horas de duração, também vai contar com diversos convidados. Entre as festas e DJs confirmados, estão: Chacoalha Bichona representada por Sasha Vilela, BATEKOO representado por Rafael Balera e Fresh Prince da Bahia, Milian Dolla, Amyk, Raquel Mathias, Gorky, Zebu e Maffalda.
"Infelizmente este ano por conta da pandemia não conseguimos nos reunir presencialmente para celebrarmos esta data que é tão especial para nós brasileiros. Para não deixar a data passar em branco, decidi reunir uma galera que eu amo para uma live na Twitch", contou a artista.
"A intenção principal é levar um pouco de festa e alegria para a galera que está em casa de maneira segura. Estou muito feliz e animada e espero que todos recebam essa energia positiva de casa", completou Vittar.
Além de apresentar toda a programação, Pabllo também irá cantar diversos hits da sua carreira e que sempre a acompanharam nos blocos de carnaval. A parceria da cantora e a plataforma começou no fim do ano passado, e até agora diversas lives já foram feitas.
No mês passado, a artista foi indicada ao GLAAD Awards nos Estados Unidos, uma premiação que visa incentivar e homenagear destaques da comunidade LGBTQIA+ no meio pop. Na categoria Melhor Artista Musical por conta do álbum 111, ela concorre com nomes como Lady Gaga, Miley Cyrus e Sam Smith. Os vencedores serão anunciados em cerimônia virtual, em abril.

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