Pabllo Vittar fará live de carnaval com mais de 12 horas de duração

A liva da cantora Pabllo Vittar também vai contar com diversos convidados e DJ's. Crédito: Ernna Cost

Para quem pensou que a folia online do carnaval tinha acabado, a cantora Pabllo Vittar anunciou uma live do Bloco da Pabllo neste sábado, 20, a partir das 12h, na plataforma Twitch, dentro do canal PVTV, seguindo todas as normas de segurança.

A transmissão, que terá mais de doze horas de duração, também vai contar com diversos convidados. Entre as festas e DJs confirmados, estão: Chacoalha Bichona representada por Sasha Vilela, BATEKOO representado por Rafael Balera e Fresh Prince da Bahia, Milian Dolla, Amyk, Raquel Mathias, Gorky, Zebu e Maffalda.

"Infelizmente este ano por conta da pandemia não conseguimos nos reunir presencialmente para celebrarmos esta data que é tão especial para nós brasileiros. Para não deixar a data passar em branco, decidi reunir uma galera que eu amo para uma live na Twitch", contou a artista.

"A intenção principal é levar um pouco de festa e alegria para a galera que está em casa de maneira segura. Estou muito feliz e animada e espero que todos recebam essa energia positiva de casa", completou Vittar.

Além de apresentar toda a programação, Pabllo também irá cantar diversos hits da sua carreira e que sempre a acompanharam nos blocos de carnaval. A parceria da cantora e a plataforma começou no fim do ano passado, e até agora diversas lives já foram feitas.