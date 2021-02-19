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Carlinhos Brown posta rara foto de família com seis de seus sete filhos

Em aparição rara com a família reunida, o cantor comemorou o aniversário de um ano do caçula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 14:37

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:37

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown Crédito: Reprodução Twitter
Carlinhos Brown, que costuma ser reservado quanto à sua grande família nas redes sociais, chamou a atenção dos fãs ao postar uma foto com seis dos seus sete filhos. A família Freitas se reuniu para o aniversário de um ano de Daniel. O caçula aparece ao lado do pai e dos irmãos Miguel, Francisco, Clara, Cecília e Leila.
A festa valeu pelo carnaval de Carlinhos, com decoração indígena e um personagem animado do cantor. "Hoje o meu caçula trouxe o carnaval em família. Feliz aniversário, meu príncipe Daniel! A escolha do tema Paxuá e Paramim não poderia ter sido melhor. Te amo", escreveu o artista no Instagram.
Paxuá e Paramim são personagens criados por Carlinhos Brown e dão nome ao projeto educativo para o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia e conta com websérie, games e shows. Voltado para crianças de 3 a 10 anos, ensina o uso seguro e eficiente de energia.
Daniel é filho de Carlinhos com Danielle Bavanelle. Os filhos mais velhos são Miguel e Nina, que vive nos Estados Unidos e não estava presente. Já Francisco Brown, 23, Clara Buarque, 22, Cecília, 13, e Leila, 10, são filhos de Helena Buarque e netos de Chico Buarque e Marieta Severo.

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