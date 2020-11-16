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Ícone da dublagem

Orlando Drummond ganha boneco do Vingador e agradece com a voz do vilão; veja

O ator, que também tem uma respeitada carreira como dublador, deu vozes a personagens icônicos, como Scooby-Doo, Alf, Popeye e ao temido Vingador, de 'Caverna do Dragão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:42

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:42

Orlando Drummond recebeu um presente que vai encher de nostalgia os fãs do desenho "Caverna do Dragão": uma pequena estátua do vilão Vingador montado em seu cavalo. O ator, que também tem uma respeitada carreira como dublador, deu vozes a personagens icônicos, como Scooby-Doo, Alf, Popeye e, claro, ao Vingador.
"Hoje fui surpreendido com essa estátua maravilhosa que o pessoal da Iron Studios enviou para mim. Muito obrigado pelo carinho e pelo lindo trabalho que vocês fazem! O Vingador ocupa um lugar importante na minha carreira e na infância de tantas pessoas! Agora fará parte da decoração do meu escritório, onde guardo as melhores lembranças da minha carreira e da minha vida! Obrigado! Muito obrigado!", compartilhou o primeiro intérprete do Seu Peru, personagem da "Escolinha do Professor Raimundo".
Drummond agradeceu o presente não só com uma mensagem, mas fazendo a voz do Vingador em um vídeo postado no Instagram neste domingo (15). Além disso, ele compartilhou fotos do mimo e também da carta que recebeu enaltecendo seu trabalho. Assista ao vídeo no segundo quadro da postagem:
No dia 18 de outubro, o artista comemorou 101 anos e fez uma postagem nas redes sociais para comemorar a data. "Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!", escreveu na ocasião.

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