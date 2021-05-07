Novo hit de Anitta partiu de flagras de fotógrafo no Piscinão de Ramos

Bittencourt, que já tem mais de 17 anos de carreira na fotografia, começou no Valor Econômico. "Embora fosse um jornal, tinha uma linha editorial mais parecida com revista. Lá foi minha escola. Tanto que isso é visível, está presente no meu trabalho até hoje", diz.

Depois de sair do jornal, se mudou para Moçambique, e hoje se divide entre São Paulo e Paris. O fotógrafo também é conhecido pelo livro "Numa Janela do Edificio Prestes Maia 911", de 2009, e o mais recente, "Plethora", de 2018.