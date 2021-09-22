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Nova 'Malhação' terá autores novatos e retratará a pior escola do Brasil

Ainda sem elenco confirmado, produção deve estrear em 2022

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 12:54
Os irmãos Eduardo e Marcos Carvalho serão os novos autores de Malhação
Os irmãos Eduardo e Marcos Carvalho serão os novos autores de Malhação Crédito: Instagram/marcoscarvalhovski
A nova temporada da novela adolescente "Malhação" terá dois autores assinando a história. A trama será escrita pelos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, gêmeos do Morro do Salgueiro, localizado na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro.
A dupla, mais conhecida como Irmãos Carvalho, irá apresentar uma história ambientada na zona norte do Rio, onde os personagens estudam na escola considerada a pior do Brasil, que corre o risco de ser fechada. Segundo a reportagem apurou, a nova temporada ainda não possui título nem elenco fechado.
Os dois produziram juntos curta-metragens como "Boa Noite, Charles" (2016), "Alegoria da Terra" (2015) e "Chico" (2016). Pelo último título, chegaram a ganhar o Candango de melhor direção no Festival de Brasília do ano de 2017.
Atualmente, a novela está em reprise com a temporada de "Malhação -Sonhos", que foi exibida originalmente entre os anos de 2014 e 2015. A reprise foi confirmada em janeiro de 2021, e substitui a "Malhação - Viva a Diferença".
A Globo informou em 2020 que "Malhação" só teria uma temporada inédita em 2022. A emissora afirmou que, até lá, continuaria exibindo reprises da novela adolescente. "As reapresentações especiais programadas pela TV Globo serão suficientes para cobrir o slot ao longo de 2021", disse em nota enviada à reportagem.

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