No Limite: com gastrite severa, Lucas Chumbo é eliminado do reality

No Limite: o ex-BBB Lucas Chumbo Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo do No Limite acabou para Lucas Chumbo na noite desta terça-feira (1°). O surfista, que enfrenta uma gastrite severa, foi o quarto eliminado do reality dirigido por Boninho na Globo.

Após a tribo Carcará perder a prova de imunidade, eles tiveram que decidir em quem votar para eliminar do jogo. Até então, Íris Stefanelli é quem estava certa de sair, tendo ela até feito discurso ao longo da tarde para falar que sabia que ela é quem iria sair da competição por R$ 500 mil.

No entanto, Chumbo surpreendeu a equipe pedindo que ele fosse votado. “O que a gente está vivendo está me deixando cada vez mais frágil. Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”.