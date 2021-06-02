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Fim de jogo!

No Limite: com gastrite severa, Lucas Chumbo é eliminado do reality

Ex-BBB pediu para ser votado pelos colegas de jogo porque se sentiu à beira de um colapso de saúde ao enfrentar uma gastrite severa no programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 08:41

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:41

No Limite: o ex-BBB Lucas Chumbo
No Limite: o ex-BBB Lucas Chumbo Crédito: TV Globo/Reprodução
O jogo do No Limite acabou para Lucas Chumbo na noite desta terça-feira (1°). O surfista, que enfrenta uma gastrite severa, foi o quarto eliminado do reality dirigido por Boninho na Globo. 
Após a tribo Carcará perder a prova de imunidade, eles tiveram que decidir em quem votar para eliminar do jogo. Até então, Íris Stefanelli é quem estava certa de sair, tendo ela até feito discurso ao longo da tarde para falar que sabia que ela é quem iria sair da competição por R$ 500 mil. 
No entanto, Chumbo surpreendeu a equipe pedindo que ele fosse votado. “O que a gente está vivendo está me deixando cada vez mais frágil. Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”. 

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No portal, momentos antes da eliminação, Íris chegou a se emocionar durante discurso e disse: “Eu sabia que eu que ia sair hoje e na última hora ele passou mal e me deu uma segunda oportunidade. Ele foi quem eu mais senti aconchego e da família. Me abraçou no frio. Tudo o que aconteceu com a gente foi muito intenso”. 

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