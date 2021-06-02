No Limite: com gastrite severa, Lucas Chumbo é eliminado do reality

O jogo do No Limite acabou para Lucas Chumbo na noite desta terça-feira (1°). O surfista, que enfrenta uma gastrite severa, foi o quarto eliminado do reality dirigido por Boninho na Globo.
Após a tribo Carcará perder a prova de imunidade, eles tiveram que decidir em quem votar para eliminar do jogo. Até então, Íris Stefanelli é quem estava certa de sair, tendo ela até feito discurso ao longo da tarde para falar que sabia que ela é quem iria sair da competição por R$ 500 mil.
No entanto, Chumbo surpreendeu a equipe pedindo que ele fosse votado. “O que a gente está vivendo está me deixando cada vez mais frágil. Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”.
No portal, momentos antes da eliminação, Íris chegou a se emocionar durante discurso e disse: “Eu sabia que eu que ia sair hoje e na última hora ele passou mal e me deu uma segunda oportunidade. Ele foi quem eu mais senti aconchego e da família. Me abraçou no frio. Tudo o que aconteceu com a gente foi muito intenso”.