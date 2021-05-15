Netflix terá série derivada de 'Bridgerton' com foco na rainha Charlotte

A Netflix encomendou à produtora Shondaland um spin-off (série derivada) de "Bridgerton". A nova produção será focada na juventude da rainha Charlotte, de acordo com a revista especializada Variety. Na série original, a monarca é interpretada por Golda Rosheuvel. Além dela, devem aparecer na trama as personagens Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e Lady Danbury (Adjoa Andoh), ambas em versões mais jovens.

Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix

A série deve ser escrita e produzida por Shonda Rhimes, criadora de "Grey's Anatomy". Betsy Beers e Tom Verica também assinam como produtores executivos.

"Muitos espectadores nunca conheceram a história da rainha Charlotte antes de Bridgerton trazê-la ao mundo, e estou emocionado que esta nova série irá expandir ainda mais sua história e o mundo de Bridgerton" Bela Bajaria - Chefe de TV global da Netflix,

"Shonda e sua equipe estão construindo cuidadosamente o universo Bridgerton para que possam continuar entregando para os fãs com a mesma qualidade e estilo que amam", continuou. "E ao planejar e preparar todas as próximas temporadas agora, também esperamos manter um ritmo que manterá até os espectadores mais insaciáveis totalmente satisfeitos."

Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix

Também foi anunciado que o showrunner Chris Van Dusen, que adaptou "Bridgerton" para a TV e atualmente está trabalhando na segunda temporada da série, será substituído por Jess Brownell na terceira e na quarta temporadas. Ele já trabalhou com Rhimes em séries como "Scandal", "Grey's Anatomy" e "Private Practice".

"À medida que continuamos a expandir o mundo de 'Bridgerton', agora temos a oportunidade de dedicar ainda mais da Shondaland ao universo de Bridgerton", disse a produtora. "Trabalhamos com Jess Brownell há mais de uma década e há muito tempo queremos encontrar o projeto certo para colocar em suas mãos. Quando chegou a hora de passar o bastão, eu sabia que essa voz única era vital para o futuro do show."