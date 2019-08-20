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Ofek Malka

Namorado? Piovani vive amor com jogador de 23 anos, diz colunista

Ofek Malka tem 1,80 metro de altura, nasceu em Israel e, atualmente, defende o time Eltizur Yavne, que joga pela segunda divisão do esporte no país

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 11:15

Publicado em 

20 ago 2019 às 11:15
Luana Piovani e seu novo amor, o jogador de basquete de Israel Ofek Malka Crédito: Walteer Henri/Divulgação
Desde o término de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, 31, Luana Piovani nunca confirmou estar em um novo relacionamento. Quando o ex-marido começou a namorar a cantora Anitta, a atriz começou a aparecer acompanhada de alguns amigos, que foram apontados como novos affairs. 
> Entenda a briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby
Entre os quais estavam Douglas Silva, o barman paulista de 30 anos que foi com ela para Portugal, o modelo e apresentador português Ruben Rafael Gomes Rua que apresenta com a atriz o reality show Like Me na televisão portuguesa, e seu ex-namorado o ator Paulinho Vilhena, que teriam ficado juntos na "Festa da Lua".
Crédito: Reprodução/Instagram @ofek_malka7
Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o mais recente affair da atriz é jogador de basquete Ofek Malka, 23. A apresentadora e o novo amado se conheceram em meados de julho, em Ibiza, e ele estaria passando uns dias em Portugal, onde Luana mora atualmente. Nessa visita, a atriz teria sido vista saindo do hotel em que o jogador está hospedado em Cascais.
Procurada pelo F5, a assessoria de Luana disse que não se pronuncia sobre a vida pessoal da atriz.  "Você está atrasado, hein? Não tenho nada a dizer não. Vocês tem a foto", disse Piovani ao jornalista que apresenta o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT.
Ainda segundo o colunista, Ofek Malka tem 1,80 metro de altura, nasceu em Israel e, atualmente, defende o time Eltizur Yavne, que joga pela segunda divisão do esporte no país. 
Luana Piovani se separou de Pedro Scooby em junho deste ano, quando surpreendeu o público ao anunciar que estavam separados. Na ocasião, a atriz afirmava que os dois continuavam bons amigos. Segundo ela, a separação ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades', afirmou a atriz.

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