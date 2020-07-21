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Naldo Benny consegue recuperar perfil de hackers e se desculpa por conteúdos eróticos

Conta de rede social do cantor foi invadida na noite desta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 10:54

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 10:54

Cantor Naldo teve a conta do Instagram hackeada nesta terça-feira (21)
Cantor Naldo teve a conta do Instagram hackeada nesta terça-feira (21) Crédito: Instagram/@naldobenny
O cantor Naldo Benny, 41, teve a sua conta do Instagram, que possui cerca de 1,8 milhão de seguidores, invadida por hackers na noite desta segunda-feira (20).
Os invasores divulgaram diversos conteúdos eróticos no perfil do músico, que só conseguiu recuperar a rede social horas depois. Através de um vídeo, Naldo se desculpou com seguidores e fãs pelas postagens feitas. "Eu sei que aqui tem famílias que me seguem", afirmou o cantor.
Naldo e a esposa Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho) tentaram recuperar o perfil da rede social por horas e ficaram aflitos. Mas, segundo ele, só quem conseguiu resolver foi o seu produtor, que por conta do horário já estava dormindo.

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Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido e aproveitaram para transformar a situação em meme. Em poucas horas, os nomes de Naldo e Chris Brown foram parar nos assuntos mais comentados no Brasil.
O cantor norte-americano é um dos ídolos de Naldo e o segue no Instagram. "Eu imagino o Chris Brown abrindo o Insta e se deparando com vários pornôs", escreveu um internauta. Já outros, transformaram a situação em memes: "Os hackers descobrindo que a senha do Naldo Benny era 'Chris Brown'".
"Naldo Benny teve seu Instagram hackeado, fotos de mulheres nuas estão sendo postadas, e adivinha quem segue o Naldo? Sim, a mãe do Chris Brown e provavelmente ela está vendo tudo isso", escreveu um fã do rapper.

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