Naldo deve indenizar ex-funcionários em cerca de R$ 440 mil, diz jornal

Naldo usa carro de R$ 3 milhões para gravar clipe em Miami Crédito: Divulgação

Naldo Benny sofreu três derrotas na Justiça e terá que desembolsar quase R$ 440 mil para pagar indenizações a ex-funcionários. Segundo Leo Dias, as ações trabalhistas se referiam a anos de trabalho sem carteira assinada. Com isso, eles tiveram suprimidos direitos como 13º salário, férias e FGTS.

Na publicação, o colunista explica que o juiz bateu o martelo e deu ao segurança Fernando Salme uma indenização de R$ 80 mil. Já para a dançarina Maria Eduarda Vieira Aurélio, o valor a ser recebido é de R$ 160 mil. O dançarino Rafael de Almeida Claverie ainda não teve o valor calculado, mas o advogado Marcelo Camello estima que a causa gire em torno de R$ 200 mil.

De acordo com a publicação, a Justiça decretou a penhora na Naldo Music Produções Artísticas, empresa que o cantor é sócio ao lado de Marcos José Menezes, mas havia apenas R$ 9.200 na conta. "Recentemente, o cantor postou nas redes sociais ostentando viagens internacionais e espessas correntes de ouro, além de dirigir carros de luxo e também postar em suas redes sociais. Vamos tentar incluir a penhora das contas pessoais de Naldo e demais sócios da empresa", disse Marcelo ao colunista.

Por nota, os advogados de Naldo disseram que os valores estão vinculados a pessoa jurídica do cantor (sua empresa) e não sua pessoa física. Além disso, a defesa disse que não há vínculo empregatício já que os colaboradores trabalham como prestadores de serviços autônomos. Confira a nota na íntegra.