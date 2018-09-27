Ellen Cardoso diz que Naldo estava 'possuído' quando a agrediu

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Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho, voltou a falar sobre o seu relacionamento com o cantor Naldo Benny, que a agrediu em dezembro do ano passado, um dos motivos pelo qual chegou a ser preso e condenado a quatro meses de reclusão pela Justiça.

Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, Ellen foi questionada se acredita que o comportamento de Naldo indicava que ele estivesse "possuído por uma energia negativa": "Sim, era isso."

"O homem que tinha crises de ciúme não era o mesmo homem que acordava dizendo que sou linda, que sou a mulher da vida dele. Eu já sabia que ele tinha um problema e que precisava de um tratamento", conta.

Ellen também falou sobre o período em que esteve separada do cantor, antes de reatarem: "Eu ia acabar me privando cada vez mais de viver, não ia ser feliz. Então acho que para que isso não se perdesse, foi preciso acontecer isso tudo."