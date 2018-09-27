Ellen Cardoso diz que Naldo estava 'possuído' quando a agrediu

Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho, voltou a falar sobre o seu relacionamento com o cantor Naldo Benny, que a agrediu em dezembro do ano passado, um dos motivos pelo qual chegou a ser preso e condenado a quatro meses de reclusão pela Justiça.
Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, Ellen foi questionada se acredita que o comportamento de Naldo indicava que ele estivesse "possuído por uma energia negativa": "Sim, era isso."
"O homem que tinha crises de ciúme não era o mesmo homem que acordava dizendo que sou linda, que sou a mulher da vida dele. Eu já sabia que ele tinha um problema e que precisava de um tratamento", conta.
Ellen também falou sobre o período em que esteve separada do cantor, antes de reatarem: "Eu ia acabar me privando cada vez mais de viver, não ia ser feliz. Então acho que para que isso não se perdesse, foi preciso acontecer isso tudo."
"A gente está feliz. Eu venho reconstruindo não só o meu casamento, mas também o meu lado profissional, as coisas que eu gosto de fazer, o meu trabalho, porque hoje ele se sente seguro para isso", concluiu.