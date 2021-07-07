Mulher de Rodrigo Faro fala sobre família com Covid-19: "momento de oração"

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para fazer um desabafo sobre os sintomas e tratamento da Covid-19. Ela, o apresentador e as três filhas testaram positivo para o coronavírus na sexta-feira (2).

Faro teve de ser afastado dos programas da Record TV até melhorar e não oferecer mais risco para os demais colegas de trabalho.

Vera Viel e Rodrigo Faro estão lutando contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @rodrigofaro

"Todos testamos positivo para a Covid-19. Nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, tenho fé e a certeza que Deus está providenciando nossa cura e de tantas outras pessoas que estão passando por isso também", afirmou a mulher do apresentador.

Ela aproveitou para agradecer aos fãs, amigos e familiares pelo apoio. "Minha força vem de um Deus que opera milagres. Obrigada por cada mensagem de carinho! O momento é de oração e paz no coração de cada um de nós", concluiu.

Nesta quarta-feira, Rodrigo Faro também fez uma publicação, ao lado da mulher, para dizer que está se recuperando da covid-19.