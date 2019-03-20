Morre mãe de Claudia Raia aos 95 anos e atriz lamenta: "Sem rumo"

A global postou fotos, vídeos e texto de homenagem à matriarca: "Mãe. Verdadeiro amor, entrega total, rede de proteção, acolhimento, colo, lugar seguro, braços sempre abertos para um filho, olhar atento, intuição sempre perfeita, o único ser insubstituível. Hoje parte para um novo ciclo de luz minha rainha mãe! Fico desnorteada sem rumo ainda, mesmo seus 95 anos me indicando a finitude, nunca se está preparado para perder uma mãe".

Em seguida, lembrou de quando nasceu, quando Odette tinha 44 anos, e relembrou momentos íntimos da infância: "Tive a sorte de ter nascido no seu ventre, aos 44 anos, aprendi a ser corajosa e valente com você, seus valores tão honestos e genuínos estarão sempre impregnados na minha alma. Obrigado pela pãe (sic.) que você foi, equilibrando 11 pratinhos ao mesmo tempo como uma chinezinha do Cirque du Soleil. Obrigada pela grande mulher que você foi, empreendedora, artista, musicista, bailarina e com certeza o seu melhor desempenho, o de mãe".